Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta para girişi ve çıkışı en fazla olan hisseler

Borsa İstanbul’da haftalık para giriş ve çıkış verileri yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. 16-20 Şubat 2026 haftasında BIST 100 endeksinin yüzde 1,74 değer kaybetmesiyle birlikte, aktif işlem farkı rakamları da piyasadaki satış baskısını ortaya koydu. Büyük yatırımcıların hangi hisselerde pozisyon azalttığı ve hangi hisselere yöneldiği, piyasanın kısa vadeli yönü açısından kritik sinyaller veriyor. İşte haftanın en fazla para girişi ve para çıkışı yaşanan hisseleri…

Begüm Özkaynak

Borsa İstanbul'da haftalık para hareketleri, özellikle büyük yatırımcıların pozisyonlanmasını göstermesi açısından yakından takip ediliyor. Endeks düşüş yaşarken hangi hisselerde güçlü para girişi ya da çıkışı olduğu, piyasadaki risk iştahı ve sektör tercihlerine dair önemli ipuçları veriyor.

ENDEKS GERİLEDİ, AKTİF FARK NEGATİFE DÖNDÜ

16-20 Şubat 2026 haftasında BIST 100 endeksi yüzde 1,74 oranında değer kaybetti. Aynı haftada aktif işlem farkı verileri de piyasada satış baskısının öne çıktığını gösterdi.

Geçtiğimiz hafta:
BIST 100 aktif farkı: 7 milyar 341 milyon TL negatif
BIST 30 aktif farkı: 925 milyon TL negatif
Tüm hisselerde aktif fark: 22 milyar 769 milyon TL net çıkış

Veriler, genel tabloda yatırımcıların risk azaltma eğiliminde olduğunu ortaya koydu.

EN FAZLA PARA ÇIKIŞI YAŞANAN HİSSELER

Hafta boyunca en yüksek para çıkışı görülen hisseler şöyle sıralandı:

SASA → 2 milyar 38 milyon TL çıkış
NETCD → 1 milyar 956 milyon TL çıkış
IEYHO → 1 milyar 811 milyon TL çıkış
THYAO → 1 milyar 668 milyon TL çıkış
GUNDG → 1 milyar 608 milyon TL çıkış
SISE → 1 milyar 413 milyon TL çıkış
PEKGY → 1 milyar 257 milyon TL çıkış
YKBNK → 1 milyar 83 milyon TL çıkış
CWENE → 1 milyar 13 milyon TL çıkış
TERA → 990 milyon TL çıkış

Özellikle sanayi, bankacılık ve ulaştırma tarafındaki bazı büyük ölçekli hisselerde dikkat çeken çıkışlar görüldü.

EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

Satış baskısına rağmen bazı hisselerde güçlü para girişi yaşandı. Haftanın en çok para çeken hisseleri ise şu şekilde:

ASELS → 2 milyar 778 milyon TL giriş
ADESE → 2 milyar 326 milyon TL giriş
EREGL → 1 milyar 696 milyon TL giriş
TUPRS → 1 milyar 296 milyon TL giriş
TRALT → 944 milyon TL giriş
SAHOL → 861 milyon TL giriş
BMSTL → 717 milyon TL giriş
TCELL → 622 milyon TL giriş
TRMET → 509 milyon TL giriş
VAKFN → 485 milyon TL giriş

Savunma sanayi, enerji ve demir-çelik hisselerindeki alımlar dikkat çekerken, endeks düşüşüne rağmen seçici bir para girişinin sürdüğü görüldü.

