FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul'da gong Akhan Un için çaldı

Halka arz sürecini tamamlayan Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret AŞ, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle "AKHAN" koduyla işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Akhan Un bugün borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği gelirle yatırımlarını gerçekleştirecek, kapasitesini artıracak" dedi.

Borsa İstanbul'da gong Akhan Un için çaldı

Akhan Un'un gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Akhan Un Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan, Halk Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Şafak Akdaş, Akhan Un Genel Müdürü Turhan Irmak ve şirket yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, törende yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileklerinde bulundu.

Borsa İstanbul da gong Akhan Un için çaldı 1

Ergun, Akhan Un'un uzun yıllar yatırımlar gerçekleştirdiğini ve yıllar içerisinde üretim kapasitesini giderek artırdığını söyledi.

Türkiye'de farklı sektörlerde, farklı büyüklükteki şirketlerin yatırımlarını gerçekleştirebilmek, şeffaflaşmak ve kurumsallaşmak amacıyla sermaye piyasalarıyla buluştuğunu kaydeden Ergun, "Akhan Un da bugün borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği gelirle yatırımlarını gerçekleştirecek, kapasitesini artıracak. Böylece büyümesine kurumsallaşarak, şeffaflaşarak daha sağlıklı biçimde devam edecektir. Bu halka arzda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, Akhan Un'a borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, bu halka arzın sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
Borsa İstanbul da gong Akhan Un için çaldı 2

“TÜM PAZARLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEKİLDE BÜYÜMEK”

Akhan Un Yönetim Kurulu Başkanı İlhan da başarıyla tamamladıkları halka arz sürecinin şirketleri açısından tarihi bir gün olduğunu ve bu günün ardından Akhan Un için yeni bir dönemin başladığını dile getirdi.

Halka arzdan elde edecekleri kaynağı şirket faaliyetlerini kalıcı ve sağlıklı şekilde sürdürmek için en verimli biçimde kullanmayı hedeflediklerini vurgulayan İlhan, "Amacımız, yer aldığımız tüm pazarlarda sürdürülebilir şekilde büyümek. Pazardaki yeni gelişmeleri ve tüketici tercihlerini yakından takip ederek, kaliteden ödün vermeden ürünlerimizi çeşitlendirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
İlhan, ocak ayında faaliyete geçirdikleri makarna fabrikalarıyla sektörde öncü olmayı hedeflediklerinin altını çizerek, bu hedefe ulaşabilmek için çalışmalarına son hızla devam ettiklerini anlattı.
Borsa İstanbul da gong Akhan Un için çaldı 3

Buğdayın fabrikaya girişinden tüketiciye ulaşana kadarki tüm süreçlerinde son teknoloji robotik sistemlerle üretim yaptıklarına dikkati çeken İlhan, üretimlerinin yüzde 80'ini ihracata ayırarak Türk makarnasını dünya markası haline getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.
İlhan, geleceğe, çocuklara ve doğaya verdikleri değer doğrultusunda Mersin ve Konya'da kurdukları güneş enerjisi santrallerinin de şirketleri için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Türkiye için üretimin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduklarına işaret eden İlhan, "Bunun için üretmeye devam edeceğiz, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı için üretim ve ihracat olmazsa olmaz diyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi
Kredi kartı kullananlar dikkat! Ekstrenizi kontrol edin: Bankalar ödemek zorundaKredi kartı kullananlar dikkat! Ekstrenizi kontrol edin: Bankalar ödemek zorunda

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
315.25
9.052.445.687,75
% -0.55
14:14
ASELS
291.75
7.359.304.222,75
% 2.37
14:14
AKBNK
84
4.353.331.589,90
% -0.47
14:14
ISCTR
16.64
3.969.390.068,39
% 0.36
14:14
YKBNK
38.06
3.326.961.610,40
% -0.52
14:14
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Depremin simgelerinden olmuştu: "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"

Depremin simgelerinden olmuştu: "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

Emeklilerle ilgili sözleri tepki çekmişti! SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı

Emeklilerle ilgili sözleri tepki çekmişti! SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.