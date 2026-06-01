Altında düşüş 'Yön bulmasını zorlaştırıyor' Yeni fiyat beklentisi

Altın fiyatları, doların güçlenmesi ve petrol fiyatlarının yükselmesinin baskısıyla 1 Haziran 2026 Pazartesi günü hafif geriledi.

Hande Dağ

Altın fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde düşüş yaşandı. Güçlenen dolar ve yükselen petrol fiyatları piyasayı baskılarken piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesin uzatılmasına yönelik anlaşma konusunda vereceği karara odaklandı.

Spot altının fiyatı, yüzde 0,4 düşüşle 4518,09 dolara gerilerken altın önceki seansta iki haftanın en yüksek seviyesini görmüştü. Doların değer kazanmasının, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için dolar bazlı altını daha pahalı hale getirdiği vurgulanıyor.

CNBC-e'de yer alan habere göre; KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD ile İran arasında henüz sonuçlanmayan görüşmelerin altın piyasasında baskı yarattığını belirtti.

"ALTINNI YÖN BULMASINI ZORLAŞTIRIYOR"

Waterer'ın, "Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD-İran anlaşmasına ilişkin belirsizlik, haftanın başında altının yön bulmasını zorlaştırıyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Jeopolitik risklerin devam ettiği ortamda petrol fiyatlarının da pazartesi günü erken işlemlerde yüzde 2'nin üzerinde yükseldiği kaydedildi. Bu durumun, enflasyonist baskıların yeniden güçlenebileceği ve faiz artışı beklentilerinin artabileceği yönündeki endişeleri desteklediği vurgulanıyor.

ALTINDA 5500 DOLAR BEKLENTİSİ

Waterer'ın, uygun koşulların oluşması halinde altının yükseliş potansiyelini koruduğunu belirttiği, petrol fiyatlarının gerilemesi ve doların değer kaybetmesi durumunda, güçlü merkez bankası alımlarının da desteğiyle altının 2026 yılı sonuna kadar 5500 dolar seviyesine ulaşabileceğini ifade ettiği aktarıldı.

1 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 08.09 itibarıyla 4.516 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.54 itibarıyla 6.663 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.54 itibarıyla 10.897 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.55 itibarıyla 21.792 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.10 itibarıyla 45.301 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 08.10 itibarıyla 110.490 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.658,03
6.658,99
% -0.43
09:25
Ons Altın / TL
206.810,37
206.897,29
% -0.57
09:40
Ons Altın / USD
4.504,75
4.505,24
% -0.75
09:40
Çeyrek Altın
10.652,85
10.887,45
% -0.43
09:25
Yarım Altın
21.239,12
21.774,90
% -0.43
09:25
Ziynet Altın
42.611,40
43.416,61
% -0.43
09:25
Cumhuriyet Altını
44.504,00
45.176,00
% -0.56
12:18
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

