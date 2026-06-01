Altında düşüş 'Yön bulmasını zorlaştırıyor' Yeni fiyat beklentisi

Altın fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde düşüş yaşandı. Güçlenen dolar ve yükselen petrol fiyatları piyasayı baskılarken piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesin uzatılmasına yönelik anlaşma konusunda vereceği karara odaklandı.

Spot altının fiyatı, yüzde 0,4 düşüşle 4518,09 dolara gerilerken altın önceki seansta iki haftanın en yüksek seviyesini görmüştü. Doların değer kazanmasının, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için dolar bazlı altını daha pahalı hale getirdiği vurgulanıyor.

CNBC-e'de yer alan habere göre; KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD ile İran arasında henüz sonuçlanmayan görüşmelerin altın piyasasında baskı yarattığını belirtti.

"ALTINNI YÖN BULMASINI ZORLAŞTIRIYOR"

Waterer'ın, "Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD-İran anlaşmasına ilişkin belirsizlik, haftanın başında altının yön bulmasını zorlaştırıyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Jeopolitik risklerin devam ettiği ortamda petrol fiyatlarının da pazartesi günü erken işlemlerde yüzde 2'nin üzerinde yükseldiği kaydedildi. Bu durumun, enflasyonist baskıların yeniden güçlenebileceği ve faiz artışı beklentilerinin artabileceği yönündeki endişeleri desteklediği vurgulanıyor.

ALTINDA 5500 DOLAR BEKLENTİSİ

Waterer'ın, uygun koşulların oluşması halinde altının yükseliş potansiyelini koruduğunu belirttiği, petrol fiyatlarının gerilemesi ve doların değer kaybetmesi durumunda, güçlü merkez bankası alımlarının da desteğiyle altının 2026 yılı sonuna kadar 5500 dolar seviyesine ulaşabileceğini ifade ettiği aktarıldı.

1 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 08.09 itibarıyla 4.516 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.54 itibarıyla 6.663 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.54 itibarıyla 10.897 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.55 itibarıyla 21.792 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.10 itibarıyla 45.301 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 08.10 itibarıyla 110.490 TL seviyesinde.