Borsa İstanbul'da gong Hedef Holding için çaldı! İşte HEDEF'in ilk fiyatı

Hedef Holding, İnfo Yatırım liderliğinde 23 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından 14-15 Ekim'de 1,96 TL fiyattan halka arz edilen Hedef Holding hisseleri için 6 kat talep toplandı.

BORSA KODU: HEDEF

Halka arzda yaklaşık 122 bin yatırımcı 358 milyon adet talep iletirken, arz büyüklüğü 117,6 milyon TL oldu. Borsa İstanbul’da bugün düzenlenen gong töreniyle birlikte, Hedef Holding sermayesinin yüzde 20’sini temsil eden paylar "#HEDEF" koduyla işlem görmeye başladı.

Hedef Holding hisselerinin ilk işlem günü için düzenlenen gong töreninde konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Hedef Grubu, borsamızda işlem gören girişim sermayesi şirketiyle, yine borsamızda işlem gören ve aynı zamanda üyemiz olan aracı kurumuyla, ayrıca portföy yönetimi şirketiyle, grup olarak borsamızın en önemli paydaşı olmuş ve yıllardır sermaye piyasamızda verdiği hizmetlerle büyümüştür. Hedefine emin adımlarla yürüyen Hedef Holding’in bugün borsamızda işlem görmeye başlaması, sermaye piyasalarına yıllardır verdiği bu hizmetin ve girişimcilik alanındaki başarılarının sonucudur.” diye konuştu.

Türkiye'nin büyümesinde yeni girişimlerin ve girişimcilerin öneminin gittikçe arttığını, Borsa İstanbul’un da bu alandaki şirketleri yatırımcılarla buluşturarak büyümenin finansmanını desteklediğini vurgulayan Ergun, “Bu nedenle, girişimcilere destek sağlayan Hedef Holding’in bugün yatırımcılarla buluşarak aramıza katılması bizleri çok mutlu ediyor. Yüksek taleple 122 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği başarılı halka arzdan dolayı Hedef Holding’in ve aracı kurumun kıymetli yöneticilerini tebrik ediyorum. Hedef Holding'e evine hoş geldin diyorum, sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

"DOĞRU ŞİRKETLERE YATIRIM YAPARAK BÜYÜYOR"

Hedef Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp ise hali hazırda borsada işlem gören dört şirketleri bulunduğunu hatırlatarak, çatı şirketleri olan Hedef Holding’in halka arzına yoğun şekilde ilgi gösteren tüm yatırımcılara teşekkürlerini iletti.

Bugün beşinci şirketin de borsada işlem görmesi ile birlikte çok büyük bir aile olduklarını ifade eden Gökalp, şunları kaydetti;

"Burada bulunmaktan heyecan ve mutluluk duyuyorum. Köklü bir geçmişe ve tecrübeye sahip olan Hedef Holding doğru zamanda doğru şirketlere yatırım yaparak büyüyor. Finans ve teknoloji öncelikli birçok alanda yatırımlarımıza hızla devam ederek, geleceğini çok parlak gördüğümüz şirketlerin büyümelerine tanıklık etmek ve başarılarına ortak olmak eşsiz bir duygu. Yeni girişimler ve fikirler paylaştıkça büyür, değerlenir. Biz bunu 'Yeni Nesil Holding' vizyonu olarak tanımlıyoruz. Elde ettiğimiz başarılı sonuçlar, gelecek yatırımlarımız için büyük ilham veriyor.

Halka arzla özsermayemizi daha da güçlendirerek, Hedef Holding olarak yeni yatırımlar için daha güçlü adımlar atacağız. Bu yolda bize duyulan güveni daha da ileriye taşıyacağız. Başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, başta Hedef Holding çalışanlarıma, İnfo Yatırım ve konsorsiyum üyeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank’ın tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.”

Gökalp, Hedef Holding'in halka arzına beklentilerinin üzerinde gelen talep için mutlu olduklarını vurgulayarak, "İştiraklerimizden iki tanesinin halka arzı gündemimizde. İdeal Data'nın halka arzını bu senenin 12 aylık bilançolarıyla önümüzdeki sene nisan ayında tamamlamayı değerlendiriyoruz. Ardından da Icrypex yatırımımızın da halka arzını gündeme getireceğiz. Grup şirketlerimizden İnfo Yatırım tarafında 7 tane halka arz dosyamız var, bu sene muhtemeldir ki 3 tanesinin daha halka arzını tamamlamış oluruz." diye konuştu.

"HALKA ARZA İLGİ ÇOK"

İnfo Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Ender Şahin de bu yıl, başarıyla tamamladıkları üçüncü halka arzlarının gong töreni için bir araya geldiklerini aktararak, Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından ve grubun çatı şirketi olan Hedef Holding’in halka arz sürecine aracılık ettikleri için gururlu olduklarını söyledi.

Halka arzda yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını anlatan Şahin, "2021 yılında gerçekleştirdiğimiz 3 halka arz ile toplam 680 milyon TL kaynak yarattık. Yıl sonuna kadar tamamlamayı planladığımız halka arzlar ile bu tutarın 1 milyar TL’yi aşmasını hedefliyoruz. Halka arz sürecinde bizlere ilgi gösteren değerli yatırımcılarımıza, değerli kurumlarımız Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve tüm çalışanlarına katkıları için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Şahin, 6 aylık bir sürecin sonunda Hedef Holding'in halka arzını gerçekleştirdiklerini belirterek, Hedef Holding'in geçen sene aktif büyüklüğünü 4 katına çıkardığını, gelecek dönemde de dinamik şekilde ivmelenecek bir holding olduğunu dile getirdi.

Sadece yurt içi değil, yurt dışından da Hedef Holding için yoğun talep geldiğini anlatan Şahin, 9 yabancı fon ve yatırımcının halka arza katıldığını bildirdi. (AA)



