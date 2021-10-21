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Marketler zinciri Türk devi, 10 milyon lira sermayeli yeni şirket kuruyor

21.10.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perakende sektörünün öncülerinden olan Migros, çevrimiçi perakendecilik hizmetleri için 10 milyon TL sermayeli yeni bir şirket kuruyor. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, gıda ve benzeri iş kollarındaki değişen ve çeşitlenen talepleri karşılamak için bu kararı aldığını belirtti.

Marketler zinciri Türk devi, 10 milyon lira sermayeli yeni şirket kuruyor

Türkiye'nin her ilinde yaklaşık 2 bin 400 marketi bulunan Migros, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada online perakendecilik için şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı olacak 10 milyon TL kuruluş sermayeli yeni bir şirket kuracaklarını açıkladı.

KAP'A AÇIKLAMA YAPTI

Migros KAP'a yaptığı açıklamada, "Müşterilerimizin online perakendeciliğin gıda ve benzeri iş kollarındaki değişen ve çeşitlenen taleplerine daha iyi cevap verebilmek ve Şirketimizin online kanallarının gelişimini hızlandırabilmek için, söz konusu iş kollarının ayrı bir şirket yapısı altında geliştirilmesine karar verilmiştir." dedi.

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