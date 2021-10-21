Marketler zinciri Türk devi, 10 milyon lira sermayeli yeni şirket kuruyor

Türkiye'nin her ilinde yaklaşık 2 bin 400 marketi bulunan Migros, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada online perakendecilik için şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı olacak 10 milyon TL kuruluş sermayeli yeni bir şirket kuracaklarını açıkladı.

KAP'A AÇIKLAMA YAPTI

Migros KAP'a yaptığı açıklamada, "Müşterilerimizin online perakendeciliğin gıda ve benzeri iş kollarındaki değişen ve çeşitlenen taleplerine daha iyi cevap verebilmek ve Şirketimizin online kanallarının gelişimini hızlandırabilmek için, söz konusu iş kollarının ayrı bir şirket yapısı altında geliştirilmesine karar verilmiştir." dedi.



