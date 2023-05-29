Borsa İstanbul’da hareketlilik: Seçim belirsizliği sona erdi! 5 ayda 1 milyar doları aştı…

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 14 Mayıs’taki seçimlerin hemen ardından haftanın ilk işlem gününde çok büyük bir tepki göstermiş ve açılışta devre kesici uygulaması çalışmıştı. Endeks haftalık grafikte 6 Mart 2023 haftasında başlattığı düşüş trendinin baskısında kalırken bugün ise haftaya hızlı alımlarla başlaması bekleniyordu. Ve açılışta yüzde 2,52 prim ile başlayan BIST 100 endeksi yükselişini yüzde 3,4'ün üzerine taşıdı ve şu sıralar 4.580 puandan işlem görüyor.

YATIRIMCI SAYISINDA REKORDAN DÜŞÜŞ

19 Mayıs haftasında 5 milyonu aşarak rekor kıran borsada pay senedi yatırımcı sayısı, 26 Mayıs haftasında yaklaşık 350 bin kişi azalarak 4 milyon 642 bin 624'e geriledi. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre geçen borsada bakiyeli hesap sayısı 10,01 milyon, bakiyeli yatırımcı sayısı ise 7,62 milyon oldu.

BORSA, SEÇİM HAFTASINDA KAYBETTİRDİ

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, bu hafta yatırımcısına yüzde 2,16 oranında kaybettirdi. Endeks, son işlem günü olan cuma günü ise yüzde 3,45 yükseldi. BIST 100 Endeksi, haftayı 4580 puandan tamamlamıştı.

YABANCI YATIRIMCI ORANI TARİHİ DİP SEVİYEDE

Borsada yabancı takas oranı yüzde 27,85 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Borsada yabancı yatırımcıların 2012 sonlarında yüzde 67’yi bulan yabancı takas oranı 25 Mayıs itibarıyla yüzde 27,85 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Borsada yabancı takas oranı 2020 yılının başına dek yüzde 60-65 aralığında seyrederken bu tarihten sonra aşağı yönlü bir seyir izledi. Yabancı takas oranı 2020 sonunda yüzde 49 seviyesine, 2021 sonunda yüzde 40 seviyesine, 2022 sonunda ise yüzde 29 seviyesine geriledi. Borsada yabancı çıkışının 2023 yılında da devam etti. Yabancı yatırımcının 5 Mayıs itibarıyla yıl başından bu yana net hisse satışının 1 milyar doları aştığı gözlemlendi.

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