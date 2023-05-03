Borsa İstanbul'da kayıplar derinleşti: Yüzde 4'ü aştı! 4 ayın en düşük seviyesi...

Geçtiğimiz iki ayda yatırımcısına kaybettiren Borsa, Mayıs ayına da kötü başladı. BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem günü olan bugünde 4311 puana kadar gerileyerek, 4 Kasım 2022 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Endekste kayıp gün içinde yüzde 4'ü aşarken, sonrasında toplarlanma çabasıyla ilerledi. BIST 100 endeksi, gün içerisinde en yüksek 4534 puanı görürken, en düşük 4311 puana kadar geriledi. Endeks, saat 14.19 itibarıyla yüzde 1,60 oranında düşüşle 4430 puanda hareket ediyor.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,15 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 4517 puana çıkmıştı.

ENDEKSLERDE SON DURUM

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,91 ve holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,63 ve yüzde 1,30 oranında düşüşle işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,42 değer kaybederek günü 4506 puandan kapattı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4500 ve 4450 seviyeleri destek, 4550 ve 4650 puan direnç konumunda bulunuyor.

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