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Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 4 ilde 8 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması kapsamında 4 ilde 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 4 ilde 8 kişi hakkında gözaltı kararı
Hande Dağ

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Borsa İstanbul manipülasyon
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