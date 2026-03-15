Borsa İstanbul'da önümüzdeki hafta 5 şirket temetttü dağıtacak

Borsa İstanbul'da işlem gören bazı halka açık şirketlerin temettü ödemeleri önümüzdeki hafta hız kazanacak. Ramazan Bayramı nedeniyle kısa sürecek 16–19 Mart 2026 işlem haftasında toplam 5 şirket yatırımcılarına kâr payı dağıtacak.

Temettü takvimine göre 16 Mart Pazartesi günü dört şirket için temettü hak kullanım tarihi olacak. Haftanın son temettü ödemesi ise 17 Mart Salı günü gerçekleştirilecek.

16 MART'TA DÖRT ŞİRKET TEMETTÜ DAĞITACAK

Bu kapsamda Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) ilk taksit temettü ödemesini yaparken, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), Aygaz A.Ş. (AYGAZ) ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) yatırımcılarına nakit temettü dağıtacak.

Tüpraş temettü ödemesi

Tüpraş’ın 16 Mart tarihinde yapılacak ilk taksit temettü ödemesinde, yatırımcılara hisse başına brüt 10,38 TL, net 8,82 TL kâr payı dağıtılacak.

Ford Otosan temettü ödemesi

16 Mart’ta temettü dağıtacak bir diğer şirket Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) olacak.

Şirket, yatırımcılarına hisse başına brüt 3,64 TL, net 3,46 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Aygaz temettü ödemesi

Aynı gün Aygaz A.Ş. (AYGAZ) da yatırımcılarına kâr payı dağıtacak.

Şirketin temettü ödemesinde yatırımcılara hisse başına brüt 12,55 TL, net 10,67 TL ödeme yapılacak.

Gedik Yatırım temettü ödemesi

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) için de temettü hak kullanım tarihi 16 Mart olarak belirlendi.

Şirket yatırımcılarına hisse başına brüt 0,375 TL, net 0,31875 TL nakit temettü ödeyecek.

17 MART'TA 1 ŞİRKET TEMETTÜ DAĞITACAK

Nuh Çimento temettü ödemesi

Temettü haftasının son ödemesi ise 17 Mart Salı günü yapılacak.

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM) yatırımcılarına hisse başına brüt 22,50 TL, net 19,13 TL nakit temettü dağıtacak.