Borsa İstanbul'da tarihi zirve! 1 yıldaki performansını 23 günde gösterdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,57 yükselişle 12.924,20 puana çıkarak rekor seviyeden başladı. Endeks daha sonra 13.000 puanı aşarak tarihi zirvesini gördü.

Borsa İstanbul tarihi yüksek seviyeye ulaştı ve yüzde 1'in üzerinde primle 13 bin puanı aştı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kazanarak 12.851,49 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul da tarihi zirve! 1 yıldaki performansını 23 günde gösterdi 1

REKOR SEVİYEDEN BAŞLADI!

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,70 puan ve yüzde 0,57 yükselişle 12.924,20 puana çıkarak rekor seviyeden başladı. Endeks daha sonra 13.000 puanı aşarak tarihi zirvesini gördü. Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

Borsa İstanbul da tarihi zirve! 1 yıldaki performansını 23 günde gösterdi 2

1 YILDAKİ PERFORMANSINI 23 GÜNDE GÖSTERDİ!

Borsa İstanbul sene başından bu yana yüzde 15'in üzerinde değer kazandı. 2025 yılında toplam değer kazancı ise yüzde 13 civarındaydı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,15 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,60 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerdeki nispi azalma ve ABD ekonomisinin güçlü kaldığına işaret eden makroekonomik göstergeler risk iştahını beslerken, BIST 100 endeksi genele yayılan alımlarla güne rekor seviyeden başladı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

