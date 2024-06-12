FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Borsa İstanbul'da üç hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul'da üç hisseye kredili işlem yasağı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.06.2024 10:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da üç hisseye kredili işle getirildi. Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret, Link Bilgisayar Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret ile Uşak Seramik Sanayi olmak üzere üç hissenin paylarına 11 Temmuz tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

Borsa İstanbul'da üç hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, üç hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret, Link Bilgisayar Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret ile Uşak Seramik Sanayi olmak üzere üç hissenin paylarına 11 Temmuz tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IZFAS.E, LINK.E ve USAK.E payları 12/06/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/07/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gri Liste hamlesi! Mehmet Şimşek Singapur'a gidiyorGri Liste hamlesi! Mehmet Şimşek Singapur'a gidiyor
Bir yeni adım daha! Yüzde 20 indirim geldiBir yeni adım daha! Yüzde 20 indirim geldi
İnşaat maliyetlerinde 14 ayın en hızlı artışı: Yüzde 71'i aştıİnşaat maliyetlerinde 14 ayın en hızlı artışı: Yüzde 71'i aştı
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul borsa hisse
En Çok Okunan Haberler
Altay Bayındır Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağladı!

Altay Bayındır Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağladı!

Emekliye bayram ikramiyesi var, maaş yok

Emekliye bayram ikramiyesi var, maaş yok

Mide bulandıran olay: Tecavüz etmek için sıraya girdiler!

Mide bulandıran olay: Tecavüz etmek için sıraya girdiler!

SON DAKİKA: Araç sahiplerini üzecek haber! MOTORİNE ZAM geliyor! (12 Haziran Çarşamba güncel benzin-motorin fiyatları)

SON DAKİKA: Araç sahiplerini üzecek haber! MOTORİNE ZAM geliyor! (12 Haziran Çarşamba güncel benzin-motorin fiyatları)

Bir yeni adım daha! Yüzde 20 indirim geldi

Bir yeni adım daha! Yüzde 20 indirim geldi

En düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacak

En düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.