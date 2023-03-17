FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Borsa İstanbul'da yeni düzenleme! 10 Nisan'da devreye giriyor

Borsa İstanbul'da yeni düzenleme! 10 Nisan'da devreye giriyor

17.03.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul, Pay Piyasası bünyesinde Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarında işlem görmekte olan yatırım kuruluşu varantları ve sertifikalarında hatalı fiyat oluşumunun ve hatalı işlem yapılmasının önlenebilmesi amacıyla işlem esaslarında değişikliğe gitti. Değişiklikler 10 Nisan'dan itibaren yürürlüğe alınacak.

Borsa İstanbul'da yeni düzenleme! 10 Nisan'da devreye giriyor

Borsa İstanbul AŞ, yüksek seviyede piyasa bilgisi ve uzmanlık gerektiren sermaye piyasası araçları olması nedeniyle varant işlemlerinde özellikle bireysel yatırımcılar tarafından yapılan hatalı işlemleri önlemek amacıyla 10 Nisan'da yürürlüğe girecek bazı değişiklikler yapıldığını duyurdu.

Duyuruda, varant ve sertifikaların işlem gördükleri seans çizelgesi içerisinde 10.00-10.02 saatleri arasında yalnızca piyasa yapıcı kotasyonlarının iletilebileceği yeni bir seans bölümünün uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

1 (1)

ÜST SINIR 50 TL OLACAK

Varant ve sertifika işlem sıralarına piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin kabul edilmeyeceği belirtilen duyuruda, varant emirlerinde ve kotasyonlarında maksimum emir değeri 250 bin TL olarak uygulanacağı kaydedildi.

Duyuruda, varantlar özelinde fiyat üst sınırının 50 TL olacağı ve varant işlem sıralarına 50 TL'nin üzerinde fiyat girişi yapılamayacağı ifade edilerek, varantlar ve sertifikalarında maddi hata nedeniyle yapılacak işlem iptal taleplerinin değerlendirme kriterleri de yeniden düzenlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD’deki banka krizi Avrupa’ya da sıçradıABD’deki banka krizi Avrupa’ya da sıçradı
5 bin tanesi böyle görüntülendi! Bayinin 'sıfır araç' oyunu5 bin tanesi böyle görüntülendi! Bayinin 'sıfır araç' oyunu
'İlçemize İstanbul'dan yoğun talep var' Akın ediyorlar! 'Fiyatlar uçtu''İlçemize İstanbul'dan yoğun talep var' Akın ediyorlar! 'Fiyatlar uçtu'
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul

En Çok Okunan Haberler

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı! Sinan Oğan’dan tepki geldi: Daha çok şaşıracaksınız…

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı! Sinan Oğan’dan tepki geldi: Daha çok şaşıracaksınız…

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

MAZOT-BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez! İki günde 2 TL indirim: Litresi 20 TL’nin altına geriledi… (17 Mart Cuma güncel akaryakıt fiyatları)

MAZOT-BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez! İki günde 2 TL indirim: Litresi 20 TL’nin altına geriledi… (17 Mart Cuma güncel akaryakıt fiyatları)

Altın fiyatları için 6 kurumdan tahmin

Altın fiyatları için 6 kurumdan tahmin

SGK’dan ‘gözlük’ kararı: Yüzde 200 arttırıldı

SGK’dan ‘gözlük’ kararı: Yüzde 200 arttırıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.