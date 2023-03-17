Borsa İstanbul'da yeni düzenleme! 10 Nisan'da devreye giriyor

Borsa İstanbul AŞ, yüksek seviyede piyasa bilgisi ve uzmanlık gerektiren sermaye piyasası araçları olması nedeniyle varant işlemlerinde özellikle bireysel yatırımcılar tarafından yapılan hatalı işlemleri önlemek amacıyla 10 Nisan'da yürürlüğe girecek bazı değişiklikler yapıldığını duyurdu.

Duyuruda, varant ve sertifikaların işlem gördükleri seans çizelgesi içerisinde 10.00-10.02 saatleri arasında yalnızca piyasa yapıcı kotasyonlarının iletilebileceği yeni bir seans bölümünün uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

ÜST SINIR 50 TL OLACAK

Varant ve sertifika işlem sıralarına piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin kabul edilmeyeceği belirtilen duyuruda, varant emirlerinde ve kotasyonlarında maksimum emir değeri 250 bin TL olarak uygulanacağı kaydedildi.

Duyuruda, varantlar özelinde fiyat üst sınırının 50 TL olacağı ve varant işlem sıralarına 50 TL'nin üzerinde fiyat girişi yapılamayacağı ifade edilerek, varantlar ve sertifikalarında maddi hata nedeniyle yapılacak işlem iptal taleplerinin değerlendirme kriterleri de yeniden düzenlendi.

