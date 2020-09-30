Borsa İstanbul’da yeni pazar yapısı yarın devreye alınıyor

Borsa İstanbul tarafından 17 Eylül’de yayımlanan duyuruda, yeni pazar yapısında, işlem esasları açısından farklılıkların net olduğu Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt Pazar, Piyasa Öncesi İşlem Platformu ve Yakın İzleme Pazarı bulunacağı ve düzenlemenin 1 Ekim 2020’de devreye alınacağı bildirilmişti.

Yarından itibaren Borsa İstanbul’da devreye alınacak düzenleme ile pazarlar yeni kriterlere göre tekrar belirlenecek. Bugüne kadar Yıldız Pazar Grup1 ve Yıldız Pazar Grup 2’de yer alan hisseler, Yıldız Pazar altında birleşirken, Ana Pazar Grup 1 hisseleri, Ana Pazar’da devam edecek.

Düzenleme sonrası en önemli değişiklik ise Ana Pazar Grup 2’deki hisselerin yarından itibaren Gelişen İşletmeler Pazarı’ndaki şirketlerle birlikte Alt Pazar’da işlem görecek olması.

Pazar değişiklikleri sonrası hisse senetlerinin, işlem yöntemi, açığa satış ve kredili işlem, fiyat marjı ve devre kesici uygulamalarında yapılacak değişikliklerin büyük bir kısmı ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) halen devrede olan tedbir uygulamalarının kaldırılmasıyla hayata geçecek.