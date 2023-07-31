Borsa İstanbul’da yeniden… Pay senedi yatırımcı sayısı 5 milyonun üzerinde! Halka arz detayı…

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 5,67 kazançla 7.067,28 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 6.538,29 puanı, en yüksek 7.096,99 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 4,83 kazançla 6.432,66 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 4,29 artışla 7.555,58 puana, Mali Endeks yüzde 7,46 primle 6.734,01 puana ve Sanayi Endeksi yüzde 4,86 değer kazancıyla 11.068,89 puana yükseldi.

HALKA ARZLAR YATIRIMCININ İLGİ ODAĞINDA

Bir süredir yükselişini devam ettiren borsa için Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kritik bir veri açıklandı. Buna göre pay senedi yatırımcı sayısı önceki hafta gerçekleştirilen 3 halka arzın etkisiyle hızla artarak yeniden 5 milyonun üzerine çıktı.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, söz konusu haftada pay senedi yatırımcı sayısı 680 bin 178 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 4 milyon 402 bin 528'den 5 milyon 82 bin 706'ya çıktı.

Önceki hafta gerçekleştirilen Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzına 1 milyon 665 bin 576, Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ halka arzına 1 milyon 919 bin 116 ve Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arzına 1 milyon 326 bin 874 yatırımcı katıldı.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 7,65 trilyon TL'den 8,09 trilyon TL'ye yükseldi.



