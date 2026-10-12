A101'e para sayma makinesi geliyor! 15 Ekim 2026 A101 Kataloğu

15 Ekim A101 kataloğunda dev fırsatlar var! Teknolojide Philips 65" 4K Smart TV, beyaz eşyada SEG buzdolabı ve çamaşır makinesi öne çıkıyor. Mutfakta Pierre Cardin tost makinesi ile English Home çay makinesi; araç tutkunlarına Hisun ATV, Volt elektrikli motor ve mopedler geliyor. Ev gereçlerinde Piranha el aletleri ve jeneratör, çocuklara oyuncak motosiklet, tekstilde ise Hummel eşofman takımları sizleri bekliyor.

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Aldın Aldın gıda fırsatları

Aldın Aldın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Philips 65" 4K UHD LED dolby atmos smart TV 38,999 TL

Hi-Level 65" frameless 4K UHD webOS smart QLED TV 29,999 TL

Onvo 32" frameless HD whale OS 10 QLED TV 8,999 TL

Fineblue 4in1 gaming set 999 TL

Noona telefon tutucu 399 TL

Fineblue Air6 TWS kulaklık 439 TL

Seg çamaşır makinesi 21,999 TL

Seg bulaşık makinesi 15,999 TL

Seg buzdolabı 32,999 TL

Pierre cardin tost & ızgara makinesi 2,299 TL

English home çay makinesi 1,699 TL

Kiwi elektrikli ısıtıcı fan 799 TL

Pierre cardin mini blender seti 1,599 TL

English home akıllı baskül 499 TL

Aprilla tıraş makinesi 349 TL

Hisun off-road ATV 449,990 TL

Revolt benzinli motosiklet 69,990 TL

Volta elektrikli moped 32,990 TL

Volta 4 tekerlekli kapaklı golf arabası 129,990 TL

Apec üç tekerlekli elektrikli moped 49,990 TL

Aprilla sahte para tespitli toplayarak sayan para sayma makinesi 4,699 TL

Aprilla elektronik para kasası 1,499 TL

Piranha benzinli ve LPG'li jeneratör 10,999 TL

9 parça allen anahtar seti 249 TL

5 parça tornavida seti 349 TL

Plastik silikon tabancası 169 TL

Maskeleme bandı 45 TL

Akrilik silikonize bant 55 TL

Weigo elektrikli çocuk motosikleti 17,990 TL

Polis istasyonu seti 1,299 TL

Barbie alışveriş yapıyor oyun seti 699 TL

Oyuncak stres topu 99,50 TL

Nubi pelüş boyama paketi 239 TL

Oyuncak sesli ışıklı stantlı süpürge 699 TL

Piranha zemin süpürücü 5,990 TL

Hilfe 4 V akülü çivi ve zımba tabancası 1,099 TL

Hilfe darbeli matkap 1,299 TL

Hilfe 12 V çift akülü vidalama matkap 1,399 TL

Hilfe avuç taşlama 1,299 TL

Piranha dekupaj testere 999 TL

Paşabahçe Arda Türkmen baharatlık seti 4'lü 349 TL

Paşabahçe Arda Türkmen ölçü bardağı seti 3'lü 119 TL

Paşabahçe iconic kase 94,50 TL

Güral porselen porselen servis tabağı 119 TL

Güral porselen porselen çukur tabak 99,50 TL

Güral porselen porselen kase 89,50 TL

Hummel erkek sweatshirt 499 TL

Hummel kadın sweatshirt 499 TL

Hummel erkek eşofman altı 599 TL

Hummel kadın eşofman altı 599 TL

Baston şemsiye 289 TL

Kadın/erkek otomatik şemsiye 249 TL

Çocuk şemsiye 239 TL

Penti kadın 50 denye pantolon çorabı 59,50 TL

Bu içerik 12 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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