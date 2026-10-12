A101'e para sayma makinesi geliyor! 15 Ekim 2026 A101 Kataloğu

15 Ekim A101 kataloğunda dev fırsatlar var! Teknolojide Philips 65" 4K Smart TV, beyaz eşyada SEG buzdolabı ve çamaşır makinesi öne çıkıyor. Mutfakta Pierre Cardin tost makinesi ile English Home çay makinesi; araç tutkunlarına Hisun ATV, Volt elektrikli motor ve mopedler geliyor. Ev gereçlerinde Piranha el aletleri ve jeneratör, çocuklara oyuncak motosiklet, tekstilde ise Hummel eşofman takımları sizleri bekliyor.
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Aldın Aldın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları
Philips 65" 4K UHD LED dolby atmos smart TV 38,999 TL
- Hi-Level 65" frameless 4K UHD webOS smart QLED TV 29,999 TL
- Onvo 32" frameless HD whale OS 10 QLED TV 8,999 TL
- Fineblue 4in1 gaming set 999 TL
- Noona telefon tutucu 399 TL
- Fineblue Air6 TWS kulaklık 439 TL
Seg çamaşır makinesi 21,999 TL
- Seg bulaşık makinesi 15,999 TL
- Seg buzdolabı 32,999 TL
- Pierre cardin tost & ızgara makinesi 2,299 TL
- English home çay makinesi 1,699 TL
- Kiwi elektrikli ısıtıcı fan 799 TL
- Pierre cardin mini blender seti 1,599 TL
- English home akıllı baskül 499 TL
- Aprilla tıraş makinesi 349 TL
Hisun off-road ATV 449,990 TL
- Revolt benzinli motosiklet 69,990 TL
- Volta elektrikli moped 32,990 TL
- Volta 4 tekerlekli kapaklı golf arabası 129,990 TL
- Apec üç tekerlekli elektrikli moped 49,990 TL
- Aprilla sahte para tespitli toplayarak sayan para sayma makinesi 4,699 TL
- Aprilla elektronik para kasası 1,499 TL
- Piranha benzinli ve LPG'li jeneratör 10,999 TL
- 9 parça allen anahtar seti 249 TL
- 5 parça tornavida seti 349 TL
- Plastik silikon tabancası 169 TL
- Maskeleme bandı 45 TL
- Akrilik silikonize bant 55 TL
Weigo elektrikli çocuk motosikleti 17,990 TL
- Polis istasyonu seti 1,299 TL
- Barbie alışveriş yapıyor oyun seti 699 TL
- Oyuncak stres topu 99,50 TL
- Nubi pelüş boyama paketi 239 TL
- Oyuncak sesli ışıklı stantlı süpürge 699 TL
Piranha zemin süpürücü 5,990 TL
- Hilfe 4 V akülü çivi ve zımba tabancası 1,099 TL
- Hilfe darbeli matkap 1,299 TL
- Hilfe 12 V çift akülü vidalama matkap 1,399 TL
- Hilfe avuç taşlama 1,299 TL
- Piranha dekupaj testere 999 TL
Paşabahçe Arda Türkmen baharatlık seti 4'lü 349 TL
- Paşabahçe Arda Türkmen ölçü bardağı seti 3'lü 119 TL
- Paşabahçe iconic kase 94,50 TL
- Güral porselen porselen servis tabağı 119 TL
- Güral porselen porselen çukur tabak 99,50 TL
- Güral porselen porselen kase 89,50 TL
Hummel erkek sweatshirt 499 TL
- Hummel kadın sweatshirt 499 TL
- Hummel erkek eşofman altı 599 TL
- Hummel kadın eşofman altı 599 TL
- Baston şemsiye 289 TL
- Kadın/erkek otomatik şemsiye 249 TL
- Çocuk şemsiye 239 TL
- Penti kadın 50 denye pantolon çorabı 59,50 TL
Bu içerik 12 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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