ŞOK'a Stanley termos geliyor! 10 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

10-13 Ekim 2026 tarihlerinde ŞOK raflarında kamp, balıkçılık ve küçük ev aletleri öne çıkıyor. Stanley termos, lüks kamp sandalyesi, kamp masası ve taburesi ile outdoor tutkunlarına özel fırsatlar sunuluyor. Balıkçılık meraklıları için olta seti, sahte yemler, zoka ve olta sehpası yer alırken; Kiwi markalı şarjlı süpürge, cam temizleyici ve buharlı ütü gibi pratik ev aletleri dikkat çekiyor. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Stanley the legendary classic termos 2,750 TL

Olta seti 899 TL

Lüks kamp sandalyesi 1,490 TL

Kamp taburesi 100 TL

Olta sehpası 450 TL

Kamp sandalyesi 299 TL

Katlanır kare kamp masası 499 TL

Sahte kaşık balık çeşitleri (10 cm) 150 TL

Sahte kaşık balık çeşitleri (9,5 cm) 125 TL

Balıkçı makası 75 TL

Olta misinası 175 TL

Silikon sahte karides 100 TL

Silikon sahte kurbağa 75 TL

Silikon sahte kurt yem 10'lu (10 cm) 100 TL

Silikon sahte yem 10'lu 75 TL

Kiwi kk-3333 cam kettle 849 TL

Kiwi kvc-4040blf kablosuz dik süpürge 4,199 TL

Kiwi ksc 4220 buharlı temizleyici 3,899 TL

Kiwi ksi-650 buharlı kırışık giderici 1,199 TL

Kiwi ksi-6347 buharlı ütü 1,299 TL

Kiwi kwc-7130 şarjlı cam temizleyici 4,599 TL

Bu içerik 9 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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