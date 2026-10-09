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ŞOK'a Stanley termos geliyor! 10 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu
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ŞOK'a Stanley termos geliyor! 10 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Bu hafta Şok market raflarında hangi indirimler var? 10-13 Ekim 2026 tarihlerinde geçerli yeni Şok aktüel kataloğu yayınlandı! Şokta bu hafta kamp malzemeleri, balıkçılık ekipmanları ve Kiwi küçük ev aletleri kaçırılmayacak fiyatlarla sunuluyor. Şok katalog fırsatlarında Stanley termos, olta setleri ve çamaşır deterjanı öne çıkıyor. Şok ta bu hafta geçerli Şok aktüel ürünler listesini incelemek için hadi, listeye göz atalım!

10-13 Ekim 2026 tarihlerinde ŞOK raflarında kamp, balıkçılık ve küçük ev aletleri öne çıkıyor. Stanley termos, lüks kamp sandalyesi, kamp masası ve taburesi ile outdoor tutkunlarına özel fırsatlar sunuluyor. Balıkçılık meraklıları için olta seti, sahte yemler, zoka ve olta sehpası yer alırken; Kiwi markalı şarjlı süpürge, cam temizleyici ve buharlı ütü gibi pratik ev aletleri dikkat çekiyor. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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ŞOK a Stanley termos geliyor! 10 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 1

  • Olta seti 899 TL
  • Lüks kamp sandalyesi 1,490 TL
  • Kamp taburesi 100 TL
  • Olta sehpası 450 TL
  • Kamp sandalyesi 299 TL
  • Katlanır kare kamp masası 499 TL

Sahte kaşık balık çeşitleri (10 cm) 150 TL

ŞOK a Stanley termos geliyor! 10 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 2

  • Sahte kaşık balık çeşitleri (9,5 cm) 125 TL
  • Balıkçı makası 75 TL
  • Olta misinası 175 TL
  • Silikon sahte karides 100 TL
  • Silikon sahte kurbağa 75 TL
  • Silikon sahte kurt yem 10'lu (10 cm) 100 TL
  • Silikon sahte yem 10'lu 75 TL

Kiwi kk-3333 cam kettle 849 TL

ŞOK a Stanley termos geliyor! 10 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 3

  • Kiwi kvc-4040blf kablosuz dik süpürge 4,199 TL
  • Kiwi ksc 4220 buharlı temizleyici 3,899 TL
  • Kiwi ksi-650 buharlı kırışık giderici 1,199 TL
  • Kiwi ksi-6347 buharlı ütü 1,299 TL
  • Kiwi kwc-7130 şarjlı cam temizleyici 4,599 TL

Bu içerik 9 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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