ŞOK'a Stanley termos geliyor! 10 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

10-13 Ekim 2026 tarihlerinde ŞOK raflarında kamp, balıkçılık ve küçük ev aletleri öne çıkıyor. Stanley termos, lüks kamp sandalyesi, kamp masası ve taburesi ile outdoor tutkunlarına özel fırsatlar sunuluyor. Balıkçılık meraklıları için olta seti, sahte yemler, zoka ve olta sehpası yer alırken; Kiwi markalı şarjlı süpürge, cam temizleyici ve buharlı ütü gibi pratik ev aletleri dikkat çekiyor. İşte detaylar!
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Bu içerik 9 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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