Borsa İstanbul'da yüzde 4'lük kayıp var ama... Ortadoğu gerilimi savunma sanayisine yaradı! Hisselerde yüzde 7'ye varan yükseliş

Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler piyasaları da etkiledi. İsrail'in İran'ı vurması ile tarihi anlar yaşanırken küresel piyasalar güne hareketli başladı. Altın fiyatlarından tarihi rekorlar gelirken petrol fiyatları yüzde 7 yükseldi.

Borsa İstanbul ise jeopolitik gelişmelere tepki olarak güne satıcılı başladı. BIST 100'de işlem gören şirketler negatif bir seyir izleyerek açıldı ve güne 4,3 değer kaybederek 9.105 puandan başladı.

İsrail-İran gerilimleri borsayı kötü etkilerken Türkiye'de savunma sanayisi şirketler, yüzde 7'ye varan yükselişler yakaladı.

SAVUNMA SANAYİSİNİN HİSSELERİ YÜKSELDİ

Aselsan hisseleri günü yüzde 2'ye yakın yükselişle açarken, Altınay Savunma Teknolojileri yüzde 6,5, Onur Yüksek Teknoloji yüzde 1,9 ve Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri ise yüzde 6,7'lik yükseliş yakaladı.

Ulaştırma endeksinde kayıp yüzde 6'yı aşarken bankacılık endeksi ise yüzde 6 değer kaybetti.