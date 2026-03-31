FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul'dan endeks değişikliği kararı! 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak

Borsa İstanbul, endeks şirketlerine ilişkin önemli bir değişikliği duyurdu. KAP'a yapılan bildirimde, pazar düzenlemeleri kapsamında bazı hisselerin endekslerdeki yerlerinin güncellendiği ve değişikliklerin 1 Nisan 2026 itibarıyla geçerli olacağı açıklandı.

Begüm Özkaynak

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 31 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde endeks şirketlerine ilişkin değişiklikler duyuruldu.

Yapılan açıklamada, pazar değişiklikleri kapsamında bazı şirketlerin endekslerdeki yerlerinin güncellendiği ve söz konusu değişikliklerin 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

ENDEKS DEĞİŞİMİNDE YER ALAN HİSSELER

Açıklamaya göre endeks değişikliklerinde yer alan hisse kodları şu şekilde sıralandı:

A1CAP, AKMGY, BARMA, BYDNR, ECOGR, EGPRO, ENDAE, ERCB, GEDIK, GMTAS, IZINV, KRDMB, KRTEK, LRSHO, MOGAN, NTGAZ, OYYAT, PAGYO, PLTUR, PRZMA, VKGYO, YAPRK.

ENDEKS DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?

Endeks değişikliği, şirketlerin işlem gördükleri pazar yapısı ve kriterlerine göre borsa endekslerindeki yerlerinin güncellenmesi anlamına gelir. Bu düzenleme, yatırımcıların takip ettiği endekslerin daha güncel ve piyasa koşullarına uygun şekilde oluşturulmasını sağlar.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
256.25
10.250.156.482,70
% 3.74
17:10
THYAO
294
10.138.435.671,25
% 1.82
17:10
AKBNK
66.4
6.473.414.047,70
% 1.22
17:10
KTLEV
72.35
6.062.780.121,25
% -4.3
17:10
ISCTR
13.19
5.172.169.271,43
% 1.93
17:10
Anahtar Kelimeler:
Endeks borsa hisse
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.