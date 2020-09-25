Borsa İstanbul'dan halka arz süreçlerine yeni düzenleme

Borsa İstanbul'un üyelere gönderdiği duyuruya göre, payları borsada ilk defa işlem görecek ortaklıkların borsada halka arzında sabit ve değişken fiyatla olmak üzere iki talep toplama yöntemi bulunduğu anımsatılarak, dağıtım aşamasına girecek emirlere ve dağıtım zamanına ilişkin bazı yeni kurallar getirildiği kaydedildi.

Yatırım kuruluşları tarafından birden fazla hesabı bulunan yatırımcıların taleplerinin yatırımcı bazında konsolide edilerek tek hesaptan iletilmesi gerektiği ifade edilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Talep toplama aşamasında iletilen tüm emirler, borsa tarafında Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirilip dağıtıma konu edilecektir. Aynı ve/veya farklı aracı kurumlardan iletilen, ancak aynı MKK sicil numarasına sahip yatırımcı emirlerinden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre önceliğe sahip ilk emre dağıtım yapılacaktır. Aynı MKK sicil numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir."