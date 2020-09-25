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Borsa İstanbul'dan halka arz süreçlerine yeni düzenleme

BORSA HABERLERİ  | 25.09.2020 16:06 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul, halka arzlarda talep toplama yöntemleri ve dağıtım aşamasına ilişkin kurallarda yeni düzenlemeler yaptı.

Borsa İstanbul'dan halka arz süreçlerine yeni düzenleme

Borsa İstanbul'un üyelere gönderdiği duyuruya göre, payları borsada ilk defa işlem görecek ortaklıkların borsada halka arzında sabit ve değişken fiyatla olmak üzere iki talep toplama yöntemi bulunduğu anımsatılarak, dağıtım aşamasına girecek emirlere ve dağıtım zamanına ilişkin bazı yeni kurallar getirildiği kaydedildi.

Yatırım kuruluşları tarafından birden fazla hesabı bulunan yatırımcıların taleplerinin yatırımcı bazında konsolide edilerek tek hesaptan iletilmesi gerektiği ifade edilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Talep toplama aşamasında iletilen tüm emirler, borsa tarafında Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirilip dağıtıma konu edilecektir. Aynı ve/veya farklı aracı kurumlardan iletilen, ancak aynı MKK sicil numarasına sahip yatırımcı emirlerinden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre önceliğe sahip ilk emre dağıtım yapılacaktır. Aynı MKK sicil numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir."

Duyuruda, talep toplamanın sona erdiği an itibarıyla MKK sicil numarası bulunmayan hesaplardan iletilen emirlerin dağıtıma konu edilmeyeceği vurgulandı.

Emirlerin MKK sicil numarası bulunan hesaplar aracılığıyla iletilmesinin sorumluluğunun emri ileten aracı kuruma ait olduğu bilgisi verilen duyuruda, "Birden fazla MKK sicil numarasına bağlı bulunan aracı kurum hesaplarından (müşterek hesap) iletilen emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Emirlerin tek MKK sicil numarasına bağlı yatırımcı hesabından girilmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Duyuruda, dağıtım sürecinin talep toplamanın bittiği gün saat 18.15 sonrası başlayacağı, dağıtım yapılabileceği tespit edilen her bir emre, mevcut durumda olduğu gibi fiyat ve zaman önceliği kuralına göre sırayla birer lot dağıtım yapılacağı aktarılarak, işlemlerin dağıtım tamamen bittikten sonra gerçekleşeceği bildirildi.

KAYNAK:AA

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