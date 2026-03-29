Borsa İstanbul'dan üç hisseye tedbir kararı

Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında bazı hisselere yönelik yeni kısıtlamalar devreye alındı. Uygulanan tedbirler kapsamında üç hissede açığa satış, kredili işlem ve emir paketi gibi kısıtlamalarda bulunuldu.

PRİZMA PRESS'E EMİR PAKETİ TEDBİRİ

Prizma Pres (PRZMA) paylarında 25 Mart 2026 seans başlangıcından 24 Nisan 2026 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri uygulanacak. Halihazırda yürürlükte bulunan açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas uygulaması da aynı süre boyunca devam edecek.

ECOGREEN ENERJİ'DE İŞLEM KISITLAMASI

Ecogreen Enerji (ECOGR) hisselerinde ise 25 Mart 2026'dan 24 Nisan 2026'ya kadar açığa satış ve kredili işlemlere izin verilmeyecek.

EMEK ELEKTRİK'TE YASAK BAŞLADI

Emek Elektrik Endüstrisi (EMKEL) paylarında da 26 Mart 2026 tarihli işlemlerin başlangıcından itibaren 24 Nisan 2026 seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlem yapılması yasaklandı.

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS) NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul'da aşırı fiyat hareketleri görülen hisselerde oynaklığı sınırlamak ve yatırımcıyı korumak amacıyla geçici işlem kısıtlamaları uygulanmasını sağlayan bir sistemdir. Bu kapsamda kredili işlem yasağı, brüt takas veya emir paketi gibi tedbirler devreye alınabilir.