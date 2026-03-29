Borsa İstanbul'dan üç hisseye tedbir kararı

Borsa İstanbul'da bazı hisseler için yeni tedbir kararları devreye alındı. Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan kararlarla birlikte üç hissede işlem kısıtlamaları uygulanacak. Peki, bu hisseler hangileri? İşte detaylar...

Begüm Özkaynak

Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında bazı hisselere yönelik yeni kısıtlamalar devreye alındı. Uygulanan tedbirler kapsamında üç hissede açığa satış, kredili işlem ve emir paketi gibi kısıtlamalarda bulunuldu.

PRİZMA PRESS'E EMİR PAKETİ TEDBİRİ

Prizma Pres (PRZMA) paylarında 25 Mart 2026 seans başlangıcından 24 Nisan 2026 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri uygulanacak. Halihazırda yürürlükte bulunan açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas uygulaması da aynı süre boyunca devam edecek.

ECOGREEN ENERJİ'DE İŞLEM KISITLAMASI

Ecogreen Enerji (ECOGR) hisselerinde ise 25 Mart 2026'dan 24 Nisan 2026'ya kadar açığa satış ve kredili işlemlere izin verilmeyecek.

EMEK ELEKTRİK'TE YASAK BAŞLADI

Emek Elektrik Endüstrisi (EMKEL) paylarında da 26 Mart 2026 tarihli işlemlerin başlangıcından itibaren 24 Nisan 2026 seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlem yapılması yasaklandı.

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS) NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul'da aşırı fiyat hareketleri görülen hisselerde oynaklığı sınırlamak ve yatırımcıyı korumak amacıyla geçici işlem kısıtlamaları uygulanmasını sağlayan bir sistemdir. Bu kapsamda kredili işlem yasağı, brüt takas veya emir paketi gibi tedbirler devreye alınabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Çiftçi'den APP plakalarla ilgili yeni açıklama!Bakan Çiftçi'den APP plakalarla ilgili yeni açıklama!
Sarı devler bakıma alındı: Yoğun mesai başladıSarı devler bakıma alındı: Yoğun mesai başladı

En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

SON DAKİKA | Spor dünyası bu haberle yıkılıyor! İşte Arda Güler'in yeni adresi

SON DAKİKA | Spor dünyası bu haberle yıkılıyor! İşte Arda Güler'in yeni adresi

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

