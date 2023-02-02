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Borsa İstanbul'dan yeni düzenleme! Yarın yürürlüğe girecek

02.02.2023 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinin günlük kaybının yüzde 3 veya üzerinde olması durumunda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralının seans sonuna kadar otomatik uygulanacağını bildirdi.

Borsa İstanbul'dan yeni düzenleme! Yarın yürürlüğe girecek

Borsa İstanbul'un, BIST 100 endeksine bağlı yukarı adım kuralı getirilmesine yönelik geliştirme hakkında yaptığı açıklama kurumun resmi internet sitesinde yayımlandı.

Borsada devre kesici uygulandı! Borsada devre kesici uygulandı!

Açıklamaya göre, pay piyasasında BIST 100 endeksinin gün içerisinde önceki gün kapanış değerine oranla yüzde 3 veya üzerinde düşmesi durumunda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralı seans sonuna kadar otomatik uygulanacak.

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İlgili uygulama yarından itibaren yürürlüğe girecek. Yapılan değişiklik kapsamında güncellenen pay piyasası prosedürüne Borsa İstanbul'un internet sayfasından erişebilecek.

Yukarı adım kuralının getirildiği durumlarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebiliyor. (AA)

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Borsada devre kesici uygulandı!Borsada devre kesici uygulandı!
Uzman isimlerden 1261 gün uyarısıUzman isimlerden 1261 gün uyarısı
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