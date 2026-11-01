2026'nın en çok kazanan "ölü" ünlüleri belli oldu! Zirvedeki isim değişti

Dünyaca ünlü isimler, aradan yıllar geçmesine rağmen eserleri, telif hakları ve ticari yatırımlarıyla kazanç sağlamaya devam ediyor. Forbes'un 2026 yılına ilişkin araştırmasında, hayatını kaybeden 13 ünlünün elde ettiği toplam gelir 637 milyon dolara ulaştı. Uzun süredir listenin üst sıralarında bulunan Michael Jackson ise bu yıl liderliği başka bir isme kaptırdı.

Forbes'un her yıl yayımladığı en çok kazanan hayatını kaybetmiş ünlüler sıralamasında müzikten sinemaya, edebiyattan spora kadar farklı alanlarda iz bırakmış isimler bulunuyor. Müzik eserlerinin kullanım hakları, telif gelirleri, filmler, gösteriler ve marka anlaşmaları bu kazançların temelini oluşturuyor.

Listenin ilk basamağına, 2024 yılında 91 yaşında yaşamını yitiren müzik dünyasının önemli yapımcılarından Quincy Jones yerleşti. Jones'un mirasının 2026 yılında sağladığı gelir 150 milyon dolar olarak açıklandı.

ZİRVEYİ GETİREN 150 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Müzik kariyeri boyunca çok sayıda önemli projeye imza atan Quincy Jones, Michael Jackson'ın Thriller albümünde ve Frank Sinatra'nın Fly Me To The Moon eserinde çalıştı. Ray Charles, Donna Summer, Miles Davis ve Aretha Franklin gibi müzik dünyasının önemli isimleriyle de ortak çalışmalar gerçekleştirdi. Ayrıca 1985 yılında yayımlanan We Are The World şarkısının yapımcılığını üstlendi.

Jones'un mirasını yöneten kişiler, Mart 2026'da sanatçının müzik kataloğuna ait hakların büyük bölümünü HarbourView Equity Partners'a devretti. Forbes'un hesaplamasına göre yaklaşık 150 milyon dolar değerindeki bu işlem, Jones'u listenin zirvesine taşıyan en önemli gelişme oldu.

Anlaşma yalnızca Jones'un kendi bestelerini kapsamadı. Soul Bossa Nova gibi eserlerin yayın haklarının yanı sıra Michael Jackson'ın bazı albümlerinden kaynaklanan yapımcı telif hakları da satışın kapsamına dahil edildi.

MICHAEL JACKSON BU KEZ LİDERLİĞİ KAYBETTİ

Forbes'un 26 yıldır hazırladığı sıralamada Michael Jackson, 2009 yılında hayatını kaybetmesinin ardından uzun yıllar en üst basamakta yer aldı. Ancak listenin zirvesinde Jackson dışında isimlerin bulunduğu yıllar da oldu. Bunlar 2012, 2021, 2022 ve 2026 olarak kayıtlara geçti. Elizabeth Taylor, Roald Dahl ve J.R.R. Tolkien, önceki yıllarda büyük varlık satışlarından elde edilen gelirlerle liderliğe yükselen isimler arasındaydı.

2026 sıralamasında ise Jackson'ın mirasından sağlanan kazanç 140 milyon dolar olarak hesaplandı. Böylece ünlü şarkıcı, 150 milyon dolarlık gelir elde eden Quincy Jones'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Jackson'ın kazançlarında, dünya çapında 1 milyar doların üzerinde gişe hasılatı elde eden Michael adlı biyografik filmin önemli etkisi oldu. Sanatçının mirasını yöneten ekip, filmin yapımına yaklaşık 25 milyon dolar finansman sağladı. Forbes'un tahminlerine göre bu projeden önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 50 milyon doların üzerinde kâr payı elde edilmesi bekleniyor.

Bunun yanında müzik platformlarından gelen dinlenme gelirleri, Las Vegas'ta sahnelenen Cirque du Soleil gösterisi, MJ: The Musical yapımları ve marka lisans anlaşmaları da Jackson'ın mirasına düzenli gelir kazandırmayı sürdürüyor.

ELVIS PRESLEY VE DOLLY PARTON DA İLK 5'TE

Listenin dördüncü basamağında 75 milyon dolarlık gelirle Elvis Presley bulunuyor. Presley'in mirasından elde edilen kazançta müzik haklarının yanı sıra ziyaretçilere açık olan Graceland mülkü ve markayla bağlantılı ticari faaliyetler belirleyici oldu.

Beşinci sıradaki Dolly Parton ise 46 milyon dolarlık gelir elde etti. Parton'ın kazançlarında Dollywood eğlence parkı ve diğer ticari girişimleri öne çıktı.

Müzik dünyasının diğer önemli isimlerinden Bob Marley 25 milyon dolarla altıncı, Prince ise 24 milyon dolarla yedinci sırada kendine yer buldu. Edebiyat dünyasının tanınmış yazarı Dr. Seuss ise 80 milyon dolarlık kazancıyla üçüncü sıraya yerleşerek müzisyenleri geride bıraktı.

FORBES'UN 2026 LİSTESİNDEKİ 13 İSİM

Forbes tarafından açıklanan verilere göre 2026 yılında hayatını kaybetmiş ünlüler arasında en yüksek geliri sağlayan isimler ve kazançları şöyle sıralandı:

Sıralamada bulunan 13 ismin 2026 yılı boyunca elde ettiği toplam gelir 637 milyon dolar olarak hesaplandı.

Forbes'un değerlendirmesine göre müzik kataloglarının el değiştirmesi, eserlerden doğan telif ödemeleri, sinema projeleri, sahne gösterileri ve marka lisans anlaşmaları, hayatını kaybeden ünlülerin geride bıraktıkları mirasların gelir üretmeye devam etmesini sağlayan başlıca kaynaklar arasında yer alıyor.