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Borsa İstanbul düşüşle başladı! En çok gerileyen belli oldu: 16 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa 16 Eylül 2026 Çarşamba! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 düşüşle 13.868,17 puandan başladı. İşte 16 Eylül 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Borsa İstanbul düşüşle başladı! En çok gerileyen belli oldu: 16 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,41 değer kaybederek 13.892,30 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul düşüşle başladı! En çok gerileyen belli oldu: 16 Eylül 2026 BIST 100 1

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 24,13 puan ve yüzde 0,17 azalışla 13.868,17 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,28 artarken, holding endeksi ise yüzde 0,52 değer kaybetti.

Borsa İstanbul düşüşle başladı! En çok gerileyen belli oldu: 16 Eylül 2026 BIST 100 2

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 2,18 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul düşüşle başladı! En çok gerileyen belli oldu: 16 Eylül 2026 BIST 100 3

Küresel piyasalarda, tahvil piyasasındaki satış baskısının azalması ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin hız kesmesiyle risk iştahı ılımlı bir şekilde yükselirken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Borsa İstanbul düşüşle başladı! En çok gerileyen belli oldu: 16 Eylül 2026 BIST 100 4

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
2.67
2.766.396.196,93
% -4.64
10:16
YKBNK
33.78
2.092.750.610,86
% -2.6
10:22
AKBNK
68.4
2.045.570.852,90
% -1.65
10:22
THYAO
283.75
1.742.779.922,00
% -0.53
10:22
ASTOR
260.5
1.542.342.524,50
% -4.32
10:22
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