Borsa İstanbul: Faizdeki düşüş, tahvil fiyatlarını artırabilir

Öncelikle, tahvillerin fiyatları ve getirileri arasındaki ilişki şu şekildedir: Faiz oranları düştüğünde, mevcut tahvilin getirisi diğer yatırım araçlarına göre daha yüksek olduğu için bu tahvilin değeri artar.

Yatırımcılar, daha yüksek getiri sağlayan bu tahvilleri elde tutmayı tercih ederler. Bu durum, mevcut tahvillerin talep görmesine ve dolayısıyla fiyatlarının yükselmesine neden olur. Dolayısıyla, faiz oranları düştüğünde, tahvillerin değeri genellikle artar.

Bununla birlikte, tahvil piyasasındaki talep ve arz dinamiklerini anlamak da önemlidir. Tahviller genellikle belirli vadelere sahiptir ve birçok yatırımcı, özellikle kurumsal yatırımcılar, belirli bir getiri hedefi doğrultusunda portföylerini yönetirler. Bu nedenle, tahvillerin talep ve arzı, genellikle getiri eğrisi etrafında şekillenir.

Eğer faiz oranları düşerse ve bu durum tahvil getirilerini etkilerse, yatırımcılar genellikle daha yüksek getiri sağlayan tahvillere yönelir. Bu durumda, tahvil talebi artar ve fiyatlar yükselir. Bu, faiz oranlarının düşmesinin neden olduğu getiri avantajının, tahvillere olan talebi artırarak fiyatları yükselttiğini gösterir.

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Grafik TradingView’den

Borsa grafik 7557 puanında haftayı yüzde 2.67 düşüşle kapattı.

6828 TL desteği regresyon noktasında belirgin gözükmektedir. 8113 TL noktasında ise ilk yumuşak direnç gözükmektedir. Süpertrend sat sinyalinde yatay bir çizgide ilerlemektedir.

Hacim profili 7400 çizgisinde bir düşey sert düşüşün daha başlangıcı olabileceğine dair sinyaller veriyor. Halftrend indikatörü mavi dikey çizgide al sinyali vermesine rağmen bu momentum kendini yukarı taşımaya yetmedi.

2 Ekim’de süpertrend 8000 ‘den al sinyali vermişti ancak piyasada risk iştahından çok volatilite yaygın olduğundan makro anlamda destek bulamamıştı.

Açıkçası şu an regresyon kırmızı çizgide ve 2024’e 1 hafta kalmışken borsanın ABD borsalarıyla dolar bazında yarışamaması olumsuz bir nitelik taşımaktadır.

Sonuç itibariyle, faiz oranlarındaki düşüş, tahvil fiyatlarını genellikle yükseltir, çünkü yatırımcılar daha yüksek getiri arayışındadır. Talepteki bu artış, fiyatların yükselmesine ve getirilerin düşmesine yol açar. Bu nedenle, faiz oranlarındaki düşüşün etkisi genellikle tahvil fiyatları üzerindeki diğer olası etkilerden daha belirgin olabilir.







