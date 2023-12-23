FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Borsa İstanbul: Faizdeki düşüş, tahvil fiyatlarını artırabilir

Borsa İstanbul: Faizdeki düşüş, tahvil fiyatlarını artırabilir

23.12.2023 22:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öncelikle, tahvillerin fiyatları ve getirileri arasındaki ilişkiyi anlamamız önemlidir. Basit bir kupon tahvili örneğinde, faiz oranları düştüğünde tahvil fiyatları yükselir. Ancak, faiz oranları düştüğünde, tahvillere olan talebin azaldığını ve bu nedenle fiyatların düşmesini bekleyebiliriz. Bu durumda, iki farklı yönde çeken iki güç olduğunu düşünebiliriz. Ancak, aslında bu durumu anlamak için bazı ek bilgilere ihtiyacımız var.

Borsa İstanbul: Faizdeki düşüş, tahvil fiyatlarını artırabilir

Öncelikle, tahvillerin fiyatları ve getirileri arasındaki ilişki şu şekildedir: Faiz oranları düştüğünde, mevcut tahvilin getirisi diğer yatırım araçlarına göre daha yüksek olduğu için bu tahvilin değeri artar.

Yatırımcılar, daha yüksek getiri sağlayan bu tahvilleri elde tutmayı tercih ederler. Bu durum, mevcut tahvillerin talep görmesine ve dolayısıyla fiyatlarının yükselmesine neden olur. Dolayısıyla, faiz oranları düştüğünde, tahvillerin değeri genellikle artar.

Bununla birlikte, tahvil piyasasındaki talep ve arz dinamiklerini anlamak da önemlidir. Tahviller genellikle belirli vadelere sahiptir ve birçok yatırımcı, özellikle kurumsal yatırımcılar, belirli bir getiri hedefi doğrultusunda portföylerini yönetirler. Bu nedenle, tahvillerin talep ve arzı, genellikle getiri eğrisi etrafında şekillenir.

Eğer faiz oranları düşerse ve bu durum tahvil getirilerini etkilerse, yatırımcılar genellikle daha yüksek getiri sağlayan tahvillere yönelir. Bu durumda, tahvil talebi artar ve fiyatlar yükselir. Bu, faiz oranlarının düşmesinin neden olduğu getiri avantajının, tahvillere olan talebi artırarak fiyatları yükselttiğini gösterir.

Gün içi ticarete odaklanan bireyler için, en uygun hisse senedi tarayıcısını seçmek, gün içi ticaretin gerektirdiği hız ve hassasiyeti karşılamak açısından büyük bir öneme sahiptir. Ekonomik çözümler arayanlar için, bütçelerini zorlamadan değerli içgörüler sunabilen ücretsiz hisse senedi tarayıcılarının varlığını bilmek önemlidir. Dolar endeksi gibi varlıkları nasıl alacağınızı öğrenin ve yatırım portföyünüzü çeşitlendirmek için adımlar atın.

GRAF

https://www.tradingview.com/x/COrSAvFy/
Grafik TradingView’den
Borsa grafik 7557 puanında haftayı yüzde 2.67 düşüşle kapattı.

6828 TL desteği regresyon noktasında belirgin gözükmektedir. 8113 TL noktasında ise ilk yumuşak direnç gözükmektedir. Süpertrend sat sinyalinde yatay bir çizgide ilerlemektedir.

Hacim profili 7400 çizgisinde bir düşey sert düşüşün daha başlangıcı olabileceğine dair sinyaller veriyor. Halftrend indikatörü mavi dikey çizgide al sinyali vermesine rağmen bu momentum kendini yukarı taşımaya yetmedi.

2 Ekim’de süpertrend 8000 ‘den al sinyali vermişti ancak piyasada risk iştahından çok volatilite yaygın olduğundan makro anlamda destek bulamamıştı.

Açıkçası şu an regresyon kırmızı çizgide ve 2024’e 1 hafta kalmışken borsanın ABD borsalarıyla dolar bazında yarışamaması olumsuz bir nitelik taşımaktadır.

Sonuç itibariyle, faiz oranlarındaki düşüş, tahvil fiyatlarını genellikle yükseltir, çünkü yatırımcılar daha yüksek getiri arayışındadır. Talepteki bu artış, fiyatların yükselmesine ve getirilerin düşmesine yol açar. Bu nedenle, faiz oranlarındaki düşüşün etkisi genellikle tahvil fiyatları üzerindeki diğer olası etkilerden daha belirgin olabilir.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tapuda yeni döneme geçiliyor! 2024 sonunda devreye girecekTapuda yeni döneme geçiliyor! 2024 sonunda devreye girecek
Kıdem tazminatı tavan sınırına takıldıKıdem tazminatı tavan sınırına takıldı
Asgari ücret 3. toplantısı bütçe görüşmelerine takıldıAsgari ücret 3. toplantısı bütçe görüşmelerine takıldı
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
En Çok Okunan Haberler
Hain saldırının detayları ortaya çıktı: PKK'lı teröristler saldırı için o anı beklemiş

Hain saldırının detayları ortaya çıktı: PKK'lı teröristler saldırı için o anı beklemiş

Canlı yayında isyan etti! “Prosedürü bilmiyorsunuz, susun!”

Canlı yayında isyan etti! “Prosedürü bilmiyorsunuz, susun!”

Asgari ücret 3. toplantısı bütçe görüşmelerine takıldı

Asgari ücret 3. toplantısı bütçe görüşmelerine takıldı

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için Bakan Işıkhan’dan açıklama

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için Bakan Işıkhan’dan açıklama

Asgari ücretlisi, emeklisi, memuru… 2024’te herkese eşit zam sinyali!

Asgari ücretlisi, emeklisi, memuru… 2024’te herkese eşit zam sinyali!

Sıfır ve ikinci el otomobil için dikkat çeken sözler!

Sıfır ve ikinci el otomobil için dikkat çeken sözler!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.