Borsa İstanbul: Fed'in politika faizi sabit

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kademeli bir şekilde, belli bir süreç içinde enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek istiyoruz. Bunun programını, planını yapmış durumdayız" dedi. Rekabet Kurulu, Hatay ve Malatya illerinde çimento ve hazır beton üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında 17 şirkete soruşturma açtı. Çimento şirketlerinden bazıları kum gibi dağılan binalardan alınan örneklerle suçlanmıştı. Hisse senetleri depremden sonra artmıştı.

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Bayraktar, ateşkes olmadan Türkiye'nin İsrail ile hiçbir enerji projesini görüşmeyeceğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gazzeliler, Türkiye'ye yerleştirilecek" iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Korea Economic Daily'nin haberine göre Ford, LG Energy Solution ve Koç, Türkiye'deki ortak akü fabrikasının temel atma törenini ertelemeyi düşünüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini bildirdi. G7 Dışişleri Bakanları, Ukrayna'ya yönelik güçlü desteğin ve Rusya'ya karşı ciddi ekonomik yaptırımların sürdürülmesinde mutabık kaldı.

İsrailin devlet terörü sonrasında Visa ve Mastercard kullanıcıları yerli ve milli Troy kartına geçmeye başladı. Hiç olmadığı bir çarpan etkisiyle İsrail ürünleri boykot edilirken yerli ürünler revaçta olmaya başladı.

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Grafik TradingView’den

BIST endeks 7860 puanından kapanan borsamız 0.2 artış gösterdi. Dolar yavaş yavaş yükselirken BIST’in momentumu bu hafta hızlanmalı ve 8000 üzerinde kritik kapanış gerçekleştirmelidir.

Diğer türlü, tekrar 7600’e çekilme yaşanabilir. Süpertrend al sinyalleri verdi. 2 dip sonrası sıra olumlu bir tabloya yönlenme olabilir.

Destek olarak 7650, direnç olarak MACD’ın 70 üzerinde olmasıyla 8100 hattı olduğu ortaya çıkmaktadır. Akıllı para konsept indikatörü ortalamaların 8500’e direnebileceğini belirtmektedir. Tekrar test noktası 8000 kırılırsa 8400 sonrası güçlü bir yeni trend hattı oluşabilir.

Sonuç itibariyle, ABD Merkez Bankası yöneticilerinden Bowman, Fed’in kısa vadeli faiz oranlarını yeniden yükseltmesi gerekebileceği görüşünü yineledi. Dallas Fed Başkanı Logan, finansal koşulların enflasyonu düşürmek için yeterince sıkı olup olmadığını değerlendirmek için zaman tanımak amacıyla Fed'in politika faizini geçen hafta sabit tutmasını desteklediğini söyledi.







