Borsa İstanbul: Fed'in yumuşak tutum sinyalleri

Fed, faiz oranlarında değişiklik yapmadı, ancak önümüzdeki yıl parasal sıkılaştırma döngüsünün sona erdiğine dair net bir sinyal verdi. Fed Başkanı Jerome Powell, fiyat baskıları artarsa faiz artırımını düşünmeyeceklerini, ancak enflasyonun hedefe doğru düşmeye devam etmesi nedeniyle şimdi odaklarını faiz oranlarını ne zaman düşüreceklerine çevirdiklerini belirtti.

Gün ticareti ile ilgileniyorsanız, bir hisse senedi tarayıcısını gün içi ticaret için nasıl kullanacağınızı öğrenmek isteyebilirsiniz. Gün tüccarları, potansiyel gün içi kazançları olan hisseleri belirlemek için hisse senedi tarayıcılarına güvenirler. Doğru kurulum ile ticaret tarzınıza uygun fırsatları hızlı bir şekilde görebilirsiniz.

Grafik TradingView’den

Borsa grafik bariz bir yükselişe rağmen halen son 3 ayda yatırımcısını üzdü. Borsa İstanbul endeksi 7699 desteği ile 8262 direnci arasında alış sinyali 45 derece yukarı doğru eğilim gösteren mavi bir kanalda ilerlemektedir.

24 ekim'den bu yana süregelen yatay hat yukarı yönde 8150'nin geçilmesi ve momentumun çerçevesine oturması ile TKI osilatörünün de destek sağlayacağı bir çizgide yukarı yönde kesişmesi durumunda tekrar bir ralli yaşanabilir.

Sonuç itibariyle, diğer yandan, İngiltere Merkez Bankası politika faizini %5,25'te sabit tutarken, Avrupa Merkez Bankası da 3 temel politika faizini değiştirmeyerek refinansman faizini %4,50, mevduat faizini %4 ve marjinal fonlama faizini %4,75'te korudu. İsrail terör rejimi ve dış siyonist lobiler Filistin’e karşı soykırım yaptığından Orta Doğu’da jeopolitik riskler devam etmektedir ve ateş her an her bölgeye sıçrayabilir. Bu da ekonomide riskleri beraberinde getirmektedir.