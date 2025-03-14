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Borsa İstanbul haftanın son gününe nasıl başladı? 14 Mart 2025 piyasalarda son durum

14.03.2025 10:05
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14 Mart 2025 haftanın son gününe yine yükselişle başladı. BIST 100 endeksi açılışta önceki kapanışa göre 44,77 puan ve yüzde 0,42 artışla 10.772,35 puana çıktı.

Borsa İstanbul haftanın son gününe nasıl başladı? 14 Mart 2025 piyasalarda son durum

Borsa İstanbul güne yine yükselişle başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,59 ile turizm olurken, tek kaybettiren yüzde 0,08 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

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DÜN YÜZDE 1,39 DEĞER KAZANMIŞTI

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,39 değer kazanarak 10.727,58 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni (AB) hedef alan yeni tarife tehditleri sonrası karışık bir seyir öne çıkıyor.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi ile dış ticaret dengesi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Borsa İstanbul bist 100
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