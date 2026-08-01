Borsa İstanbul haftayı nasıl kapattı? (1 Ağustos Cumartesi)

BIST 30 endeksi, 01 Ağustos 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 15.248,42 puan seviyesinde işlem görmekte. Bu değer, önceki güne göre %1,43 oranında artış göstermektedir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük 30 şirketinin performansını yansıtan önemli bir gösterge. Bu durum, yatırımcılar için ekonomik istikrarın bir göstergesi konumunda. Bugünkü yükseliş, piyasalardaki olumlu hava ile global ekonomik dinamiklerin etkisiyle destekleniyor. Yatırımcıların ilgisi, BIST 30'un potansiyel getirilerini artırma beklentisi ile sürüyor.

BIST 50 endeksi, 01 Ağustos 2026 tarihinde saat 10:15'te 11.920,44 puan ile işlem görmekte. Gün içinde %1,23 değer artışı elde etti. Bu endeks, Türkiye’nin 50 büyük şirketini kapsıyor. Geniş bir yatırım yelpazesi sunuyor. Yatırımcıların dikkatini çeken bu artış, yerel ve uluslararası piyasalardaki olumlu gelişmelerin bir yansıması. BIST 50, çeşitlendirilmiş portföy oluşturmak isteyenler için cazip fırsatlar sunmaya devam etmekte.

BIST 100 endeksi, 01 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla saat 10:15'te 13.458,10 puan seviyesinde bulunmakta. Günlük değişimi %1,24 artış göstermektedir. Bu endeks, Türkiye’nin önde gelen 100 şirketinin performansını ölçmektedir. Yatırımcıların genel piyasa beklentilerini yansıtmaktadır. Günlük kazançlar, piyasalardaki güvenin artmasını işaret ediyor. Ekonomik aktivitenin ivme kazanması da dikkat çekmektedir. BIST 100’ün gösterdiği güçlü performans, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunmakta.