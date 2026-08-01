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Borsa İstanbul haftayı nasıl kapattı? (1 Ağustos Cumartesi)

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri 01 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla önemli artışlar gösterdi. BIST 30 endeksi %1,43, BIST 50 endeksi %1,23 ve BIST 100 endeksi %1,24 değer kazandı. Yatırımcılar için bu durum, Türkiye’nin en büyük şirketlerinin performansını yansıtmakta. Piyasalardaki olumlu hava ve artan ekonomik aktivite, yatırım fırsatlarını artırarak dikkat çekiyor. Yüksek performans, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etmekte.

Borsa İstanbul haftayı nasıl kapattı? (1 Ağustos Cumartesi)

BIST 30 endeksi, 01 Ağustos 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 15.248,42 puan seviyesinde işlem görmekte. Bu değer, önceki güne göre %1,43 oranında artış göstermektedir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük 30 şirketinin performansını yansıtan önemli bir gösterge. Bu durum, yatırımcılar için ekonomik istikrarın bir göstergesi konumunda. Bugünkü yükseliş, piyasalardaki olumlu hava ile global ekonomik dinamiklerin etkisiyle destekleniyor. Yatırımcıların ilgisi, BIST 30'un potansiyel getirilerini artırma beklentisi ile sürüyor.

BIST 50 endeksi, 01 Ağustos 2026 tarihinde saat 10:15'te 11.920,44 puan ile işlem görmekte. Gün içinde %1,23 değer artışı elde etti. Bu endeks, Türkiye’nin 50 büyük şirketini kapsıyor. Geniş bir yatırım yelpazesi sunuyor. Yatırımcıların dikkatini çeken bu artış, yerel ve uluslararası piyasalardaki olumlu gelişmelerin bir yansıması. BIST 50, çeşitlendirilmiş portföy oluşturmak isteyenler için cazip fırsatlar sunmaya devam etmekte.

BIST 100 endeksi, 01 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla saat 10:15'te 13.458,10 puan seviyesinde bulunmakta. Günlük değişimi %1,24 artış göstermektedir. Bu endeks, Türkiye’nin önde gelen 100 şirketinin performansını ölçmektedir. Yatırımcıların genel piyasa beklentilerini yansıtmaktadır. Günlük kazançlar, piyasalardaki güvenin artmasını işaret ediyor. Ekonomik aktivitenin ivme kazanması da dikkat çekmektedir. BIST 100’ün gösterdiği güçlü performans, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunmakta.

Borsa İstanbul haftayı nasıl kapattı? (1 Ağustos Cumartesi) 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
314
14.307.510.787,00
% 1.87
18:10
ASELS
342.25
12.077.916.762,75
% 1.41
18:10
AKBNK
63.4
11.316.826.692,95
% 2.92
18:10
TRALT
44.16
9.741.645.471,86
% -4.37
18:10
ASTOR
295.5
9.343.497.050,25
% 2.78
18:10
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