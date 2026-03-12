Borsa İstanbul iki hissenin işlemini durdurdu!

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, iki şirketin pay sırasının geçici olarak işleme kapatıldığı duyuruldu. Kararın, şirketlerin finansal tablolarını belirlenen son gönderim tarihine kadar açıklamaması nedeniyle alındığı belirtildi.
Borsa İstanbul açıklamasına göre işlem sırası kapatılan şirketler şöyle:
-Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA)
-Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP)
Söz konusu şirketlerin finansal tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na iletmesi halinde pay sıralarının yeniden işleme açılmasının beklendiği ifade edildi.
