FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul iki hissenin işlemini durdurdu!

Borsa İstanbul, finansal tablolarını zamanında açıklamayan iki şirket hakkında işlem kararı aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, finansallarını son gönderim tarihine kadar paylaşmayan iki şirketin pay sırasının geçici olarak işleme kapatıldığı duyuruldu.

Borsa İstanbul iki hissenin işlemini durdurdu!
Begüm Özkaynak

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, iki şirketin pay sırasının geçici olarak işleme kapatıldığı duyuruldu. Kararın, şirketlerin finansal tablolarını belirlenen son gönderim tarihine kadar açıklamaması nedeniyle alındığı belirtildi.

FİNANSAL TABLOLAR GÖNDERİLMEDİ

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, ilgili şirketlerin finansal tablolarını zamanında KAP’a iletmemesi nedeniyle pay sıralarının geçici olarak işleme kapatıldığı ifade edildi.

İŞLEM SIRASI KAPATILAN ŞİRKETLER

Borsa İstanbul açıklamasına göre işlem sırası kapatılan şirketler şöyle:

-Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA)
-Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP)

FİNANSALLAR GÖNDERİLİRSE İŞLEM YENİDEN AÇILACAK

Söz konusu şirketlerin finansal tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na iletmesi halinde pay sıralarının yeniden işleme açılmasının beklendiği ifade edildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İndirim geldi, yeni zam yolda: Hem benzin hem motorin! 12 Mart 2026 akaryakıt fiyatlarıİndirim geldi, yeni zam yolda: Hem benzin hem motorin! 12 Mart 2026 akaryakıt fiyatları
Altının gramı 7 bin 312 liradan işlem görüyorAltının gramı 7 bin 312 liradan işlem görüyor

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
A1CAP
0
0,00
% 0
18:10
MZHLD
0
0,00
% 0
18:10
MPARK
0
0,00
% 0
18:10
MRGYO
0
0,00
% 0
18:10
MRSHL
0
0,00
% 0
18:10
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa hisse
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

İsrail bu defa Lübnan'ı hedef aldı: Karadan işgal için ilerliyorlar

İsrail bu defa Lübnan'ı hedef aldı: Karadan işgal için ilerliyorlar

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.