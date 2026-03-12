Borsa İstanbul iki hissenin işlemini durdurdu!

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, iki şirketin pay sırasının geçici olarak işleme kapatıldığı duyuruldu. Kararın, şirketlerin finansal tablolarını belirlenen son gönderim tarihine kadar açıklamaması nedeniyle alındığı belirtildi.

FİNANSAL TABLOLAR GÖNDERİLMEDİ

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, ilgili şirketlerin finansal tablolarını zamanında KAP’a iletmemesi nedeniyle pay sıralarının geçici olarak işleme kapatıldığı ifade edildi.

İŞLEM SIRASI KAPATILAN ŞİRKETLER

Borsa İstanbul açıklamasına göre işlem sırası kapatılan şirketler şöyle:

-Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA)

-Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP)

FİNANSALLAR GÖNDERİLİRSE İŞLEM YENİDEN AÇILACAK

Söz konusu şirketlerin finansal tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na iletmesi halinde pay sıralarının yeniden işleme açılmasının beklendiği ifade edildi.