Borsa İstanbul kara pazartesinin etkisinden bu hafta da çıkamadı... Kapanış negatif seyretti

Borsa İstanbul 5 Ağustos tarihinde yaşanan küresel piyasalardaki hareketliliğin etkisini bu hafta da sürdürdü. Merkez üssü Japonya olan piyasa hareketliliği sonrası Japonya pozitif seyretmeye başlasa da BIIST 100 bu hafta etkiden çıkamadı.

Haftaya pozitif başlayan BIST 100 ilerleyen günlerde dalgalı seyretmeye başladı. BİST100 Endeksi, haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,86 kayıpla 9.822 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 9.708,34 ve en yüksek 10.078,12 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,42 değer kazanarak 10.835,25 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 1,27 azalışla 9.778,52 puan, Sanayi Endeksi 1,36 kayıpla 13.444,88 puan, Teknoloji Endeksi de yüzde 0,49 değer kaybıyla 13.483,86 puan oldu.

Analistler ise toparlanma için psikolojik öneme sahip 10.000 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanmasının önemine değiniyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu hafta, BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında 10,29 ile Şekerbank en çok yükselen hisse oldu.

Şekerbank’ı, yüzde 9,94 Batıçim Batı Anadolu Çimento, yüzde 7,37 ile Akbank izledi.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 10,49 ile Anadolu Grubu Holding, yüzde 9,83 ile Tukaş Gıda Sanayi ve yüzde 9,29 ile Kardemir (D) olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 460 milyar 11 milyon lirayla Koç Holding, 457 milyar 800 milyon lirayla Garanti BBVA ve 405 milyar 30 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.Bu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır