Borsa İstanbul operasyonunda 'Onur Yılmaz' detayı! Yüzde 1093 yükselen hisse ile gündeme gelmiş, sihirbaz Aref Ghafouri ismi dikkat çekmişti

MYNET DETAY | Borsa İstanbul'daki şüpheli işlemlerle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Borsada manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ’piyasa dolandırıcılığı’ suçlarından gözaltı kararı verilirken; Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, gözaltı kararı verilen şüphelilerin isimlerine ulaşmıştı.

ONUR YILMAZ İSMİ DİKKAT ÇEKTİ

4'ünün Şanlıurfa'da 11'inin ise Ankara'da ikamet ettiği belirlenen gözaltı listesinde bulunan bir isim ise dikkat çekti.

Söz konusu listede yer alan Onur Yılmaz'ın 2023'te Avrupa Yatırım Holding hissesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı incelemeyle gündem olduğu ortaya çıktı.

HİSSENİN YÜZDE 1093 YÜKSELMESİ SONRASI HAREKETE GEÇİLMİŞTİ

O dönem hissenin yüzde 1093 yükselmesi sonrası yapılan inceleme sonrasında SPK, 13 kişiye 6 ay süreyle borsalarda işlem yapma yasağı getirmişti. Onur Yılmaz'ın bu olaydan sadece 6 ay önce de ceza aldığı, böylelikle iki kez üst üste ceza alan isim olarak haberlere konu olduğu belirlendi.

Onur Yılmaz

İLLÜZYONİST AREF DE LİSTEDEYDİ

Yine o dönem yasak gelen kişiler arasında illüzyonist Aref Ghafouri de bulunuyordu.

PİYASA DOLANDIRICILIĞI TEDBİRLERİ ALINMIŞTI

Sermaye Piyasası Kurulu, 13 kişi hakkında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; 13 kişi hakkında 21.08.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermişti.