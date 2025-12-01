Borsa İstanbul özeti 1 Aralık Pazartesi 2025 BIST yorumları

BIST 30 endeksi, 1 Aralık 2025 tarihinde 11.907,09 puan ile işlem görmeye başlamıştır. Gün içinde -0.04'lük bir değişim kaydedilmiştir. Bu hafif gerileme, piyasalardaki belirsizlikler ile makroekonomik gelişmelere bağlanabilir. Yüksek likiditeye sahip endeks, Türkiye’nin en büyük 30 şirketini kapsamaktadır. Bu nedenle, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etmektedir. Son dönemde yaşanan dalgalanmalar, dış piyasalardaki etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. Yatırımcılar, bu durumlarda karar alma süreçlerine dikkat etmektedir.

BIST 50 endeksi, 1 Aralık 2025 tarihinde 9.486,63 puandan işlemlerine başlamıştır. Gün içinde -0.02’lik bir günlük değişim gözlemlenmiştir. Bu durum, endeks içindeki 50 büyük şirketin genel performansını göstermektedir. Performans, piyasa beklentileri ve ekonomik göstergeler ile uyum içindedir. Yatırımcılar, özellikle sanayi ve hizmet sektöründeki şirketlerin durumunu dikkate alarak pozisyon almaktadır. Düşük düzeydeki bu değişim, piyasanın belirsizliklerle dolu olduğunu işaret eder. Bu nedenle, yatırımcılar temkinli bir yaklaşım sergilemektedir.

BIST 100 endeksi, 1 Aralık 2025 itibarıyla 10.898,10 puan olarak belirlenmiştir. Gün içinde -0.01’lik bir değişim yaşanmıştır. Bu hafif düşüş, 100 büyük şirketin piyasa performansını yansıtmaktadır. BIST 100, çeşitlilik sunarak yatırımcılara riskleri dağıtma olanağı sağlamaktadır. Ancak, gün içinde yaşanan düşük değişimler, belirsizliklerin devam ettiğini gösterir. Yatırımcılar, dikkatli bir yaklaşım geliştirmek zorundadır. Bu nedenle, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmek önemlidir.