FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul özeti 1 Aralık Pazartesi 2025 BIST yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 01 Aralık 2025 tarihi itibarıyla işlem görmeye başladı. Her üç endeks, gün içinde hafif gerilemeler kaydetti. BIST 30 endeksi 11.907,09 puan ile, BIST 50 endeksi 9.486,63 puan ile ve BIST 100 endeksi 10.898,10 puan ile işlem gördü. Piyasalardaki belirsizlikler ve makroekonomik gelişmeler, yatırımcıların karar alma süreçlerinde temkinli olmalarını gerektiriyor. Yatırımcılar, güncel verilere dikkat etmeli.

Borsa İstanbul özeti 1 Aralık Pazartesi 2025 BIST yorumları
Cansu Akalp

BIST 30 endeksi, 1 Aralık 2025 tarihinde 11.907,09 puan ile işlem görmeye başlamıştır. Gün içinde -0.04'lük bir değişim kaydedilmiştir. Bu hafif gerileme, piyasalardaki belirsizlikler ile makroekonomik gelişmelere bağlanabilir. Yüksek likiditeye sahip endeks, Türkiye’nin en büyük 30 şirketini kapsamaktadır. Bu nedenle, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etmektedir. Son dönemde yaşanan dalgalanmalar, dış piyasalardaki etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. Yatırımcılar, bu durumlarda karar alma süreçlerine dikkat etmektedir.

BIST 50 endeksi, 1 Aralık 2025 tarihinde 9.486,63 puandan işlemlerine başlamıştır. Gün içinde -0.02’lik bir günlük değişim gözlemlenmiştir. Bu durum, endeks içindeki 50 büyük şirketin genel performansını göstermektedir. Performans, piyasa beklentileri ve ekonomik göstergeler ile uyum içindedir. Yatırımcılar, özellikle sanayi ve hizmet sektöründeki şirketlerin durumunu dikkate alarak pozisyon almaktadır. Düşük düzeydeki bu değişim, piyasanın belirsizliklerle dolu olduğunu işaret eder. Bu nedenle, yatırımcılar temkinli bir yaklaşım sergilemektedir.

BIST 100 endeksi, 1 Aralık 2025 itibarıyla 10.898,10 puan olarak belirlenmiştir. Gün içinde -0.01’lik bir değişim yaşanmıştır. Bu hafif düşüş, 100 büyük şirketin piyasa performansını yansıtmaktadır. BIST 100, çeşitlilik sunarak yatırımcılara riskleri dağıtma olanağı sağlamaktadır. Ancak, gün içinde yaşanan düşük değişimler, belirsizliklerin devam ettiğini gösterir. Yatırımcılar, dikkatli bir yaklaşım geliştirmek zorundadır. Bu nedenle, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmek önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyorAvrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor
Bakan Şimşek büyüme verilerini değerlendirdi!Bakan Şimşek büyüme verilerini değerlendirdi!

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ISCTR
13.62
3.639.144.022,15
% 0.37
11:43
AKBNK
65.45
3.511.736.189,30
% 1.08
11:43
PEKGY
10.39
3.255.848.596,92
% 4.32
11:43
THYAO
275.25
3.234.580.845,00
% 0.92
11:43
YKBNK
35.88
3.067.530.853,50
% 1.64
11:43
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.