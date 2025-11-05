Borsa İstanbul Özeti 05 Kasım Çarşamba 2025 BIST Yorumları

BIST 30, 05 Kasım 2025 itibarıyla 11.838,71 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişimi %0,07 olarak gerçekleşmiştir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük 30 şirketinin hisselerinden oluşmaktadır. Bu endeks, piyasa dinamiklerini önemli ölçüde yansıtmaktadır.

BIST 50 endeksi ise aynı gün saat 10:15 itibarıyla 9.426,25 puanla işlem görmektedir. Günlük değişim %0,07 olarak kaydedilmiştir. BIST 50, orta büyüklükteki 50 şirketi içermektedir. Bu nedenle yatırımcılar, farklı sektörlerdeki gelişmeleri takip edebilmektedir.

BIST 100 endeksi, 05 Kasım 2025 tarihinde açılışta, önceki kapanışa göre 13,67 puan ve yüzde 0,13 artışla 10.927,76 puana çıktı. BIST 100, Türkiye'deki tüm borsa endeksleri arasında önemli bir ölçüttür. Bu endeks, piyasa katılımcılarının beklentilerini yansıtan bir gösterge görevi görmektedir.