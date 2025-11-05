FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 05 Kasım Çarşamba 2025 BIST Yorumları

BIST 100 endeksi, 05 Kasım 2025 itibarıyla 10.927,76 puandan başladı ve günlük değişim yüzde 0,13 olarak gerçekleşmiştir. BIST 30 ve BIST 50 endeksleri merak ediliyor. İşte detaylar...

Borsa İstanbul Özeti 05 Kasım Çarşamba 2025 BIST Yorumları

BIST 30, 05 Kasım 2025 itibarıyla 11.838,71 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişimi %0,07 olarak gerçekleşmiştir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük 30 şirketinin hisselerinden oluşmaktadır. Bu endeks, piyasa dinamiklerini önemli ölçüde yansıtmaktadır.

BIST 50 endeksi ise aynı gün saat 10:15 itibarıyla 9.426,25 puanla işlem görmektedir. Günlük değişim %0,07 olarak kaydedilmiştir. BIST 50, orta büyüklükteki 50 şirketi içermektedir. Bu nedenle yatırımcılar, farklı sektörlerdeki gelişmeleri takip edebilmektedir.

BIST 100 endeksi, 05 Kasım 2025 tarihinde açılışta, önceki kapanışa göre 13,67 puan ve yüzde 0,13 artışla 10.927,76 puana çıktı. BIST 100, Türkiye'deki tüm borsa endeksleri arasında önemli bir ölçüttür. Bu endeks, piyasa katılımcılarının beklentilerini yansıtan bir gösterge görevi görmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ev sahibi ve kiracı davalarında kira davası maliyeti 60 bine dayandı! Ev sahibi ve kiracı davalarında kira davası maliyeti 60 bine dayandı!
'Kafayı mı yedi diyorlar' 10 tanesini 1 milyon 600 bin TL'ye aldı 'Yatırımdır, zarar etmiyorum''Kafayı mı yedi diyorlar' 10 tanesini 1 milyon 600 bin TL'ye aldı 'Yatırımdır, zarar etmiyorum'

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
EREGL
27.7
2.196.605.004,92
% -5.07
10:06
TTKOM
54.7
1.864.556.838,15
% 9.4
10:06
DSTKF
644.5
1.435.746.937,50
% -0.39
10:06
TCELL
97.9
883.357.497,80
% 1.5
10:06
ASELS
200.9
668.757.600,80
% 1.82
10:06
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.