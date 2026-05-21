Altında yeni fren: 'Risk iştahını destekledi'

Altın fiyatları Orta Doğu'da yaşanan gelişmeyle hareketlenmeye devam ederken ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına dair iyimserlik, enflasyon ve uzun süre yüksek kalabilecek faiz endişelerini gölgede bıraktı. Altın fiyatları 21 Mayıs 2026 perşembe günü itibarıyla yatay-negatif seyir izledi.

Hande Dağ

Altın fiyatları 21 Mayıs 2026 perşembe günü itibarıyla takip ediliyor. Altın fiyatları, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve küresel ekonomiye yönelik beklentilerle şekillenmeye devam ediyor.

Spot altının ons fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 4534,69 dolara geriledi. Altın, çarşamba günü gün içinde 30 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası yüzde 1'in üzerinde yükseliş kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada İran ile yürütülen müzakerelerin 'son aşamalarına' gelindiğini söylerken Trump, İran'ın anlaşmayı kabul etmemesi halinde yeni saldırıların gündeme gelebileceğini belirtti. Trump, Washington'ın 'doğru yanıtları almak için birkaç gün daha bekleyebileceğini' ifade etti.

CNBC-e'de yer alan habere göre; OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, Trump'ın açıklamalarının piyasalardaki risk algısını azalttığını belirterek, "ABD ve İran'ın bir barış anlaşmasının son aşamalarına yaklaştığı yönündeki söylemler risk iştahını destekledi" dedi.

TAHVİL FAİZLERİ ALTININ YÜKSELİŞİNİ SINIRLIYOR

Diğer yandan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 0,3 yükselmesi de altın üzerinde baskı yarattı. Faiz getirisi olmayan altının, genellikle düşük faiz ortamlarında daha cazip hale geldiği aktarıldı.

Kelving Wong'un, mart ayından bu yana ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde orta vadeli yükseliş trendinin sürdüğünü belirterek, bu nedenle altın yatırımcılarının agresif alımlardan kaçındığını söylediği aktarıldı.

Piyasalarda, Fed'in bu yıl yeniden faiz artırabileceği beklentilerinin de güç kazandığı belirtilirken CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalini yüzde 39 olarak fiyatlıyor.

Kelvin Wong'a göre; altın fiyatlarında kısa vadede zayıf görünümün sürebileceği aktarılırken Wong'un, ons altında 4645 dolar seviyesinin direnç, 4456 dolar seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını belirttiği kaydedildi.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.642,31
6.643,10
% -0.27
09:36
Ons Altın / TL
206.206,81
206.251,35
% -0.45
09:51
Ons Altın / USD
4.520,83
4.521,41
% -0.51
09:51
Çeyrek Altın
10.627,69
10.861,47
% -0.27
09:36
Yarım Altın
21.188,96
21.722,93
% -0.27
09:36
Ziynet Altın
42.510,76
43.313,00
% -0.27
09:36
Cumhuriyet Altını
43.660,00
44.320,00
% -0.6
17:01
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

