Altında yeni fren: 'Risk iştahını destekledi'

Altın fiyatları 21 Mayıs 2026 perşembe günü itibarıyla takip ediliyor. Altın fiyatları, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve küresel ekonomiye yönelik beklentilerle şekillenmeye devam ediyor.

Spot altının ons fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 4534,69 dolara geriledi. Altın, çarşamba günü gün içinde 30 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası yüzde 1'in üzerinde yükseliş kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada İran ile yürütülen müzakerelerin 'son aşamalarına' gelindiğini söylerken Trump, İran'ın anlaşmayı kabul etmemesi halinde yeni saldırıların gündeme gelebileceğini belirtti. Trump, Washington'ın 'doğru yanıtları almak için birkaç gün daha bekleyebileceğini' ifade etti.

CNBC-e'de yer alan habere göre; OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, Trump'ın açıklamalarının piyasalardaki risk algısını azalttığını belirterek, "ABD ve İran'ın bir barış anlaşmasının son aşamalarına yaklaştığı yönündeki söylemler risk iştahını destekledi" dedi.

TAHVİL FAİZLERİ ALTININ YÜKSELİŞİNİ SINIRLIYOR

Diğer yandan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 0,3 yükselmesi de altın üzerinde baskı yarattı. Faiz getirisi olmayan altının, genellikle düşük faiz ortamlarında daha cazip hale geldiği aktarıldı.

Kelving Wong'un, mart ayından bu yana ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde orta vadeli yükseliş trendinin sürdüğünü belirterek, bu nedenle altın yatırımcılarının agresif alımlardan kaçındığını söylediği aktarıldı.

Piyasalarda, Fed'in bu yıl yeniden faiz artırabileceği beklentilerinin de güç kazandığı belirtilirken CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalini yüzde 39 olarak fiyatlıyor.

Kelvin Wong'a göre; altın fiyatlarında kısa vadede zayıf görünümün sürebileceği aktarılırken Wong'un, ons altında 4645 dolar seviyesinin direnç, 4456 dolar seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını belirttiği kaydedildi.