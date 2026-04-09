Borsa İstanbul Özeti 09 Nisan Perşembe 2026 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi - 09 Nisan 2026

09 Nisan 2026 tarihinde BIST 30 endeksi 15.505,91 puan seviyesinde işlem görmekte. Günlük performansında endeks %0.1 oranında düşüş kaydetti. Bu durum, piyasalardaki belirsizlik ve uluslararası ekonomik koşulların etkisiyle oluştu. Yatırımcılar arasında tedirginlik artmakta. BIST 30, Türkiye’nin en büyük ve en likit şirketlerini içermesiyle önemli bir gösterge olma özelliğini koruyor.

BIST 50 Özeti - 09 Nisan 2026

BIST 50 endeksi, günün başlama saatinde 12.160,36 puan seviyesinde işlem görmekte. Günlük bazda %0.07'lik bir düşüş gözlemleniyor. Bu düşüş, piyasa katılımcıları arasında hafif bir satıcılı seyir oluşturdu. BIST 50, Türkiye’nin önemli şirketlerini barındırıyor ve sektörel çeşitlilik sunuyor. Yatırımcılara önemli fırsatlar sağlanmaya devam ediyor. Güncel ekonomik gelişmelere karşı dikkatli olunması gerektiği ise vurgulanıyor.

BIST 100 Değerlendirmesi - 09 Nisan 2026

09 Nisan 2026 saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi 13.529,12 puanda işlem görmekte. Günlük değişim oranı %0.06 şeklinde bir gerileme göstermekte. Bu hafif düşüş, global piyasaların dalgalı seyrinin etkileriyle ortaya çıkıyor. Ayrıca, yerel ekonomik verilerin de etkisi geçerli. BIST 100, Türkiye’nin genel ekonomik durumunu yansıtan bir gösterge. Yatırımcıların risk yönetimini dikkatlice yapması gerekmekte. Piyasalardaki gelişmeler, BIST 100 üzerinde etkili olmaya devam ediyor.