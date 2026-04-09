Borsa İstanbul Özeti 09 Nisan Perşembe 2026 BIST Yorumları

09 Nisan 2026 tarihinde BIST 30 endeksi 15.505,91 puanla %0.1 gerileyerek işlem görüyor. Belirsizlikler ve uluslararası ekonomik koşullar, yatırımcıların tedirginliğini artırıyor. BIST 50 endeksi ise 12.160,36 puanla %0.07 düşüş kaydetti. BIST 100 endeksi 13.529,12 puanda bulunuyor ve %0.06'lık bir gerileme yaşadı. Yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Genel ekonomik durum ve piyasa gelişmeleri, bu endekslerin performansını etkilemeye devam ediyor.

Borsa İstanbul Özeti 09 Nisan Perşembe 2026 BIST Yorumları
Cansu Çamcı

BIST 30 Analizi - 09 Nisan 2026

09 Nisan 2026 tarihinde BIST 30 endeksi 15.505,91 puan seviyesinde işlem görmekte. Günlük performansında endeks %0.1 oranında düşüş kaydetti. Bu durum, piyasalardaki belirsizlik ve uluslararası ekonomik koşulların etkisiyle oluştu. Yatırımcılar arasında tedirginlik artmakta. BIST 30, Türkiye’nin en büyük ve en likit şirketlerini içermesiyle önemli bir gösterge olma özelliğini koruyor.

BIST 50 Özeti - 09 Nisan 2026

BIST 50 endeksi, günün başlama saatinde 12.160,36 puan seviyesinde işlem görmekte. Günlük bazda %0.07'lik bir düşüş gözlemleniyor. Bu düşüş, piyasa katılımcıları arasında hafif bir satıcılı seyir oluşturdu. BIST 50, Türkiye’nin önemli şirketlerini barındırıyor ve sektörel çeşitlilik sunuyor. Yatırımcılara önemli fırsatlar sağlanmaya devam ediyor. Güncel ekonomik gelişmelere karşı dikkatli olunması gerektiği ise vurgulanıyor.

BIST 100 Değerlendirmesi - 09 Nisan 2026

09 Nisan 2026 saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi 13.529,12 puanda işlem görmekte. Günlük değişim oranı %0.06 şeklinde bir gerileme göstermekte. Bu hafif düşüş, global piyasaların dalgalı seyrinin etkileriyle ortaya çıkıyor. Ayrıca, yerel ekonomik verilerin de etkisi geçerli. BIST 100, Türkiye’nin genel ekonomik durumunu yansıtan bir gösterge. Yatırımcıların risk yönetimini dikkatlice yapması gerekmekte. Piyasalardaki gelişmeler, BIST 100 üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
376.75
7.092.564.163,25
% 4
11:23
TUPRS
253.25
3.317.066.736,50
% 0.9
11:23
GLRMK
241.6
3.195.231.055,70
% 9.22
11:23
THYAO
314.5
3.150.050.435,75
% -0.79
11:23
EREGL
30.16
3.149.644.464,50
% 1.96
11:23
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

