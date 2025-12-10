Borsa İstanbul Özeti 10 Aralık Çarşamba 2025 BIST Yorumları

BIST 30: Piyasalardaki Güçlü Durumun Sinyali

10 Aralık 2025'te BIST 30 endeksi, saat 10:15'te 12.215,40 seviyelerinde işlem görmekteydi. Günlük değişim oranı %0,22 olarak kaydedildi. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını yansıtmaktadır.

BIST 50: Orta Büyüklükte Şirketlerin Yükselişi

Saat 10:15 itibarıyla BIST 50 endeksi, 9.765,14 seviyesine ulaştı. Bu endeks, %0,33'lük bir günlük değişim göstermektedir. Orta büyüklükteki şirketlerin performansını yansıtmaktadır. Endeksin yükselişi, yakından takip ediliyor. Yatırımcılar, BIST 50'nin sunduğu fırsatları değerlendirmektedir. Portföylerini çeşitlendirme seçeneği bulmaktadırlar.

BIST 100: Genel Piyasa Görünümü

BIST 100 endeksi, 10 Aralık 2025 tarihinde saat 10:15'te 11.273,34 seviyesinde işlem görmekteydi. Günlük değişim oranı %0,31 olarak belirlenmiştir. Bu endeks, geniş bir yelpazede hem büyük hem de orta ölçekli şirketleri kapsamaktadır. Türkiye'nin genel ekonomik durumuna dair önemli bir gösterge niteliğindedir. Sektörel çeşitliliği, endeksin dinamik yapısını güçlü bir şekilde desteklemektedir. BIST 100, yatırımcıların dikkatini çekmektedir.