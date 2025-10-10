Borsa İstanbul Özeti 10 Ekim Cuma 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

10 Ekim 2025 tarihinde BIST 30 endeksi saat 10:15'te 11.754,23 puanda işlem görüyordu. Günlük değişim oranı %0,05 olarak kaydedildi. Son günlerde piyasalardaki durgun seyir, BIST 30'un hafif bir artış göstermesine neden oldu. Yatırımcılar bilanço açıklamaları ve ekonomik verilerin etkisiyle temkinli bir bekleyiş içinde. İleriye dönük olarak sanayi ve finans sektöründeki gelişmeler, endeksin yönü üzerinde belirleyici olabilir.

BIST 50 İncelemesi

BIST 50 endeksi, 10 Ekim 2025 tarihinde saat 10:15’te 9.331,43 puanda yer aldı. Günlük değişim oranı %0,07 olarak belirlendi. Yatırımcılar, BIST 50'nin bu mütevazı artışıyla, piyasanın genel gidişatı hakkında daha olumlu düşünüyor. Söz konusu endeks Türkiye’nin önde gelen şirketlerini barındırdığı için yüksek duyarlılığa sahip. Dış kaynaklı tehditlerin azalması, yatırımcı güvenini artırabilir. Böylece BIST 50'nin performansı olumlu etkilenebilir.

BIST 100 Performansı

BIST 100 endeksi, 10 Ekim 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 10.740,67 puandan işlem görmekteydi. Günlük değişimi %0,13 olarak gerçekleşti. BIST 100'ün hafif yükselişi, piyasalardaki pozitif havayla ilişkilendirilebilir. Ekonomik büyüme beklentileri, yurtdışı borsa hareketleri üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcılar özellikle teknoloji ve enerji sektöründeki hisselere yöneliyor. Bu durum, BIST 100'ün daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaşmasını sağlıyor. Endeksin gelecekteki hareketleri, enflasyon verileri ve faiz oranlarına bağlı olarak şekillenecek gibi görünüyor.

