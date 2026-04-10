Borsa İstanbul Özeti 10 Nisan Cuma 2026 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, gün içerisinde yaptıkları artışlarla yatırımcıların güvenini pekiştiriyor. BIST 30, 15.812,18 puanla %0,64, BIST 50 ise 12.396,75 puanla %0,66 yükseliş kaydediyor. Bu trend, genel piyasa iyimserliğini gösteriyor. Ekonomik verilerin olumlu seyrinin yanı sıra büyük ölçekli şirketlerin performansları, yatırımcı katılımını artırarak cazip fırsatlar yaratıyor.

Cansu Çamcı

BIST 30 Analizi

BIST 30 endeksi, 15.812,18 puan seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişimi %0,64 artış gösteriyor. Bu değer, yatırımcıların piyasa üzerindeki olumlu hava estirdiğini gösteriyor. Piyasalardaki yükseliş, büyük ölçekli şirketlerin performansına dayalıdır. BIST 30'un artışı, yatırımcı güveninin arttığını ve ekonomik göstergelerin olumlu seyrettiğini işaret ediyor.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 12.396,75 puan seviyesinde bulunuyor. Günlük değişimi %0,66 artış gösteriyor. Bu artış, piyasalarda genel bir iyimserlik olduğunu göstermektedir. İkinci çeyrek itibarıyla ekonomik verilerin iyileşmesi, yerli yatırımcıların katılımını artırmaktadır. BIST 50’nin performansı, bu durumu destekliyor. Yatırımcıların bu endeksi daha cazip hale getirmesi mümkün.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi, 13.774,51 puan seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişimi %0,62 artış göstermektedir. Bu yükseliş, olumlu gelişmelerin bir yansımasıdır. Yatırımcıların hisse senedi piyasasına olan ilgisi artmaktadır. Genel ekonomik koşulların iyileşmesi, BIST 100'ün güçlü bir performans sergilemesine katkıda bulunuyor. Varlık dağılımlarındaki bu ivme, yeni fırsatlar doğurabilir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
384
2.688.697.035,75
% 1.92
10:23
THYAO
323.75
2.531.456.839,75
% 1.33
10:23
GLRMK
252.75
2.150.615.676,90
% 4.01
10:23
AKBNK
76.5
2.010.355.221,25
% 1.59
10:23
TUPRS
255.25
1.535.848.723,50
% 0.1
10:23
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

