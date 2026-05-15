Hindistan'da 4 yıl aradan sonra bir ilk! Akaryakıta zam geldi

Hindistan'da benzin ve mazot fiyatlarına 4 yıl aradan sonra ilk kez zam yapıldı. Akaryakıt fiyatları litre başına 3 rupi artırıldı.

The Indian Express gazetesinin haberine göre, Hindistan'da akaryakıt şirketleri, benzin ve mazot fiyatlarını litre başına 3 rupi (0,031 dolar) artırdı.

Son zamla birlikte Delhi'de benzinin litre fiyatı 97,77 rupiye (1,02 dolar), mazotun litre fiyatı ise 90,67 rupiye (0,95 dolar) çıktı.

Söz konusu artış, ülkede 4 yılın ardından akaryakıta yapılan ilk fiyat düzenlemesi olarak kayıtlara geçti.

Hindistan'da akaryakıt fiyatları, eyaletlerin uyguladığı farklı vergi oranları nedeniyle bölgeden bölgeye değişiklik gösterebiliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle derinleşen enerji krizi ve yükselen petrol fiyatlarının ardından yakıt tüketiminin ve döviz çıkışının azaltılması ile yerli ürün kullanımının artırılması çağrısında bulunmuştu.

Modi, döviz üzerindeki baskının azaltılması için halktan bir yıl boyunca zorunlu olmayan altın alımlarından kaçınmalarını istemiş, yurt dışı tatilleri ve yabancı ülkelerde düzenlenen düğün organizasyonlarının da sınırlandırılması gerektiğini belirtmiş, metro ve toplu taşıma kullanımının yaygınlaştırılması çağrısı yapmıştı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

1 RUPİ KAÇ TL?

1 Rupi 0,47 Türk Lirasına eşittir.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
67.4
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
64.96
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.63
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.68
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
48.98
Gazyağı
77.49
