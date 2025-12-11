FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 11 Aralık Perşembe 2025 BIST Yorumları

BIST 30 ve BIST 50 endeksleri, 11 Aralık 2025 itibarıyla yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır. BIST 30 endeksi, %0,32'lik artışla 12.184,46 puana ulaşmıştır. BIST 50 ise benzer bir performans göstererek 9.737,85 puana çıkmıştır. Her iki endeks, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden gelen olumlu sinyaller ile desteklenmektedir. Bu trend, yüksek işlem hacmi ve piyasa dinamiklerinin etkisiyle devam etmektedir.

Cansu Akalp

BIST 30: Piyasa Performansı ve Genel Değerlendirme

BIST 30 endeksi, 11 Aralık 2025 sabah saat 10:15 itibarıyla 12.184,46 puandan işlem görmektedir. Endeks, gün içerisinde %0,32’lik bir artış göstermiştir. Bu durum, yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Performans, Türkiye'nin önde gelen 30 büyük şirketinin hisse senetlerinden gelen olumlu sinyalleri yansıtmaktadır. Yüksek işlem hacmi, sektör bazında gözlemlenen iyileşmeler BIST 30'un güçlü kalmaya devam ettiğini göstermektedir.

BIST 50: İstikrar ve Fırsatlar

BIST 50 endeksi, 11 Aralık 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 9.737,85 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük %0,32'lik artış kaydetmiştir. Bu endeks, yatırımcıların beklentilerini karşılayacak potansiyele sahiptir. Orta büyüklükteki şirketleri de içermektedir. Piyasa dinamiklerinden olumlu yönde etkilenmektedir. Uzun vadeli yatırımlar için cazip fırsatlar sunmaktadır.

BIST 100: Piyasa Genişlemesi ve Yatırımcı İlgisi

BIST 100 endeksi, 11 Aralık 2025 sabahı saat 10:15'te 11.226,65 puan seviyesinden işlem görmektedir. Endeks, gün içerisinde %0,29'luk bir artış elde etmiştir. Bu durum, geniş bir piyasa katılımının olduğunu göstermektedir. Yatırımcıların güven duygusu hâkimdir. Türkiye'nin en büyük 100 şirketi bu endekste yer almaktadır. Makroekonomik istikrar ve şirket bazındaki gelişmeler yatırımcıların dikkatini çekmektedir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
PEKGY
10.56
1.194.819.921,34
% -1.22
10:27
ASTOR
104.5
1.129.544.510,10
% 3.98
10:27
THYAO
271.75
1.052.254.951,00
% 0.46
10:27
AKBNK
69.05
1.051.326.922,65
% 0.58
10:27
SMRVA
370.5
974.152.252,00
% 3.93
10:27
