Borsa İstanbul Özeti 11 Aralık Perşembe 2025 BIST Yorumları

BIST 30: Piyasa Performansı ve Genel Değerlendirme

BIST 30 endeksi, 11 Aralık 2025 sabah saat 10:15 itibarıyla 12.184,46 puandan işlem görmektedir. Endeks, gün içerisinde %0,32’lik bir artış göstermiştir. Bu durum, yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Performans, Türkiye'nin önde gelen 30 büyük şirketinin hisse senetlerinden gelen olumlu sinyalleri yansıtmaktadır. Yüksek işlem hacmi, sektör bazında gözlemlenen iyileşmeler BIST 30'un güçlü kalmaya devam ettiğini göstermektedir.

BIST 50: İstikrar ve Fırsatlar

BIST 50 endeksi, 11 Aralık 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 9.737,85 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük %0,32'lik artış kaydetmiştir. Bu endeks, yatırımcıların beklentilerini karşılayacak potansiyele sahiptir. Orta büyüklükteki şirketleri de içermektedir. Piyasa dinamiklerinden olumlu yönde etkilenmektedir. Uzun vadeli yatırımlar için cazip fırsatlar sunmaktadır.

BIST 100: Piyasa Genişlemesi ve Yatırımcı İlgisi

BIST 100 endeksi, 11 Aralık 2025 sabahı saat 10:15'te 11.226,65 puan seviyesinden işlem görmektedir. Endeks, gün içerisinde %0,29'luk bir artış elde etmiştir. Bu durum, geniş bir piyasa katılımının olduğunu göstermektedir. Yatırımcıların güven duygusu hâkimdir. Türkiye'nin en büyük 100 şirketi bu endekste yer almaktadır. Makroekonomik istikrar ve şirket bazındaki gelişmeler yatırımcıların dikkatini çekmektedir.