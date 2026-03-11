Borsa İstanbul Özeti 11 Mart Çarşamba 2026 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

11 Mart 2026 sabahı saat 10:15'te BIST 30 endeksi 15.008,80 puandan işlem görmekteydi. Günlük değişimi %0,16 olarak kaydedildi. Bu küçük artış, büyük ve likit piyasa oyuncularının tercihlerinin yansımasını göstermektedir.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 11 Mart 2026'da saat 10:15 itibarıyla 11.846,28 puan seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişim oranı %0,06 olarak belirlenmiştir. Sektör bazlı gelişmeler ve uluslararası ekonomik faktörler, BIST 50’nin mevcut durumunu etkilemektedir.

BIST 100 Analizi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 artışla 13.188,70 puandan başladı. Saat 10:15 itibariyle BIST 100 endeksi 13.196,60 puanda işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,16 olarak kaydedilmiştir. Bu performans, çeşitli sektörlerdeki şirketlerin dayanıklılığını yansıtmaktadır. Yatırımcılar, BIST 100’ün seyrinin genel ekonomi ile paralel ilerlemesini beklemektedir. Bu durum, endeksin gelecekteki yönü hakkında beklenti oluşturmaktadır.