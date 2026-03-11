FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 11 Mart Çarşamba 2026 BIST Yorumları

BIST 30, 11 Mart 2026 sabahı saat 10:15’te 15.008,80 puandan işlem görüyor. Günlük değişim %0,16 olarak kaydedildi. BIST 50 endeksi ise 11.846,28 puana yükseldi. Günlük değişim %0,06 olurken, piyasanın genel yönünde kararsızlık gözlemleniyor. BIST 100 endeksi ise 13.196,60 puanda işlem görmekte.

Borsa İstanbul Özeti 11 Mart Çarşamba 2026 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi
11 Mart 2026 sabahı saat 10:15'te BIST 30 endeksi 15.008,80 puandan işlem görmekteydi. Günlük değişimi %0,16 olarak kaydedildi. Bu küçük artış, büyük ve likit piyasa oyuncularının tercihlerinin yansımasını göstermektedir.

BIST 50 Analizi
BIST 50 endeksi, 11 Mart 2026'da saat 10:15 itibarıyla 11.846,28 puan seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişim oranı %0,06 olarak belirlenmiştir. Sektör bazlı gelişmeler ve uluslararası ekonomik faktörler, BIST 50’nin mevcut durumunu etkilemektedir.

BIST 100 Analizi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 artışla 13.188,70 puandan başladı. Saat 10:15 itibariyle BIST 100 endeksi 13.196,60 puanda işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,16 olarak kaydedilmiştir. Bu performans, çeşitli sektörlerdeki şirketlerin dayanıklılığını yansıtmaktadır. Yatırımcılar, BIST 100’ün seyrinin genel ekonomi ile paralel ilerlemesini beklemektedir. Bu durum, endeksin gelecekteki yönü hakkında beklenti oluşturmaktadır.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TOKİ başvuru ücretleri iade ediliyor! Nasıl alınacak?TOKİ başvuru ücretleri iade ediliyor! Nasıl alınacak?
Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatıGram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
BIMAS
684
2.702.496.715,00
% 4.83
10:51
TUPRS
249.9
2.503.716.596,80
% 0.77
10:51
THYAO
294
2.368.438.973,00
% -1.01
10:51
KTLEV
55.3
1.897.813.318,60
% -2.98
10:51
NETCD
133.9
1.807.490.767,70
% 2.68
10:51
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.