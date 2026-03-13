Borsa İstanbul Özeti 13 Mart Cuma 2026 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

BIST 30, 15.029,48 seviyesine geriledi. Günlük değişim oranı %0,38 düştü. Bu endeks, Türkiye’nin en büyük 30 şirketini içeriyor. Genel piyasa eğilimlerini yansıması açısından kritik bir rol oynuyor. Düşüş, yatırımcılar arasında belirsizlik oluşturdu. Dünya genelinde ekonomik dalgalanmanın etkileri görülüyor.

BIST 50 Analizi

BIST 50, 11.849,24 seviyesinde işlem görüyor. Günlük bazda %0,37’lik bir gerileme yaşandı. Bu endeks, Türkiye'nin önde gelen 50 şirketinin performansını takip ediyor. Yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, temkinli bir yaklaşımı beraberinde getiriyor. Sektörel gelişmeler ve makroekonomik endişeler de etkili olmaya devam ediyor.

BIST 100 Analizi

BIST 100, 13.253,33 seviyesine gerileyerek %0,25 oranında düştü. Bu endeks, Türkiye'nin en geniş kapsamlı borsa endeksi. Piyasa genelindeki hisselerin performansını yansıtıyor. Yatırımcılara geniş bir portföy sunma amacı taşıyor. Düşüşler, piyasalardaki belirsizlik ve risk iştahının azalmasının yansıması olarak algılanabilir. BIST 100, dikkatle izleniyor. Ekonomik göstergeler ve global gelişmeler yön belirlemede rol oynuyor.