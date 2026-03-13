FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 13 Mart Cuma 2026 BIST Yorumları

BIST 30 endeksi, Türkiye'nin en büyük 30 şirketinin performansını ölçerek 15.029,48 seviyesine geriledi. Günlük değişim %0,38 düşüş gösterdi. BIST 50, 11.849,24 seviyesine ulaşarak %0,37 oranında geriledi. Yatırımcılar temkinli bir yaklaşım sergiliyor. BIST 100 ise 13.253,33 seviyesine düşerek %0,25'lik bir azalma yaşadı. Piyasalardaki dalgalanma ve belirsizlik endişeleri, ekonomik gelişmelerle birlikte etkisini sürdürüyor.

Borsa İstanbul Özeti 13 Mart Cuma 2026 BIST Yorumları
Rümeysa Ezgi Sivritepe

BIST 30 Analizi
BIST 30, 15.029,48 seviyesine geriledi. Günlük değişim oranı %0,38 düştü. Bu endeks, Türkiye’nin en büyük 30 şirketini içeriyor. Genel piyasa eğilimlerini yansıması açısından kritik bir rol oynuyor. Düşüş, yatırımcılar arasında belirsizlik oluşturdu. Dünya genelinde ekonomik dalgalanmanın etkileri görülüyor.

BIST 50 Analizi
BIST 50, 11.849,24 seviyesinde işlem görüyor. Günlük bazda %0,37’lik bir gerileme yaşandı. Bu endeks, Türkiye'nin önde gelen 50 şirketinin performansını takip ediyor. Yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, temkinli bir yaklaşımı beraberinde getiriyor. Sektörel gelişmeler ve makroekonomik endişeler de etkili olmaya devam ediyor.

BIST 100 Analizi
BIST 100, 13.253,33 seviyesine gerileyerek %0,25 oranında düştü. Bu endeks, Türkiye'nin en geniş kapsamlı borsa endeksi. Piyasa genelindeki hisselerin performansını yansıtıyor. Yatırımcılara geniş bir portföy sunma amacı taşıyor. Düşüşler, piyasalardaki belirsizlik ve risk iştahının azalmasının yansıması olarak algılanabilir. BIST 100, dikkatle izleniyor. Ekonomik göstergeler ve global gelişmeler yön belirlemede rol oynuyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK açıkladı! Ücretli çalışan sayısı belli olduTÜİK açıkladı! Ücretli çalışan sayısı belli oldu
15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor! 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor!

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
2.44
1.660.900.396,91
% 0.83
10:11
GENKM
16.27
1.067.324.328,13
% -8.13
10:11
ASELS
331.75
740.687.124,75
% 0.53
10:11
TUPRS
262.5
740.095.660,00
% -0.85
10:11
TEHOL
18.01
699.896.660,13
% 6
10:11
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.