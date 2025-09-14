Borsa İstanbul Özeti 14 Eylül Pazar 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 25,46 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 11.469,18 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,37, mali endeks yüzde 0,18 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti. BIST 30'un içinde yer alan büyük ölçekli şirketlerin performansı, genel piyasa trendlerini belirlemede önemlidir.

BIST 50 Değerlendirmesi

BIST 50 endeksi 9.083,05 puanda. BIST 50, Türkiye'nin önemli ve büyüme potansiyeli yüksek şirketlerini barındırmaktadır. Ancak küresel piyasalardaki belirsizlikler, yatırımcıların karar alma süreçlerini etkileyebilir. Bu nedenle, BIST 50'nin performansı, yerel ve uluslararası ekonomik gelişmelere duyarlılığını korumaya devam edecektir.

BIST 100 İstikamet

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,33 değer kaybederek 10.372,04 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.265,70 puanı ve en yüksek 10.735,22 puanı gördü. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyeleri destek, 10.500 ve 10.600 puan ise direnç konumunda bulunuyor. BIST 100, Türkiye'nin ekonomik dinamiklerini ve toplam piyasa değerini en iyi yansıtan gösterge olan önemli bir rol oynamaktadır. Yatırımcı psikolojisi ve dış piyasalardaki dalgalanmalar, BIST 100 üzerinde etkili olmaya devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte ekonomik veriler ve uluslararası ilişkiler, bu endeksin seyrini belirlemede kritik bir rol oynayabilir.