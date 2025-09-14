FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 14 Eylül Pazar 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul Özeti 14 Eylül Pazar 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul Özeti 14 Eylül Pazar 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 25,46 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 11.469,18 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,37, mali endeks yüzde 0,18 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti. BIST 30'un içinde yer alan büyük ölçekli şirketlerin performansı, genel piyasa trendlerini belirlemede önemlidir.

BIST 50 Değerlendirmesi

BIST 50 endeksi 9.083,05 puanda. BIST 50, Türkiye'nin önemli ve büyüme potansiyeli yüksek şirketlerini barındırmaktadır. Ancak küresel piyasalardaki belirsizlikler, yatırımcıların karar alma süreçlerini etkileyebilir. Bu nedenle, BIST 50'nin performansı, yerel ve uluslararası ekonomik gelişmelere duyarlılığını korumaya devam edecektir.

BIST 100 İstikamet

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,33 değer kaybederek 10.372,04 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.265,70 puanı ve en yüksek 10.735,22 puanı gördü. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyeleri destek, 10.500 ve 10.600 puan ise direnç konumunda bulunuyor. BIST 100, Türkiye'nin ekonomik dinamiklerini ve toplam piyasa değerini en iyi yansıtan gösterge olan önemli bir rol oynamaktadır. Yatırımcı psikolojisi ve dış piyasalardaki dalgalanmalar, BIST 100 üzerinde etkili olmaya devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte ekonomik veriler ve uluslararası ilişkiler, bu endeksin seyrini belirlemede kritik bir rol oynayabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin, ABD'den ithal analog çiplere damping soruşturması başlattıÇin, ABD'den ithal analog çiplere damping soruşturması başlattı
Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
62
7.165.269.064,45
% 1.64
18:10
SASA
3.6
6.702.464.593,11
% -4
18:10
KLRHO
70.1
6.675.296.775,90
% 9.96
18:10
THYAO
314
6.641.906.644,25
% -0.63
18:10
ISCTR
13.95
5.991.903.714,65
% 0.87
18:10
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

TMSF Flash TV'yi satışa çıkardığı fiyatı açıkladı!

TMSF Flash TV'yi satışa çıkardığı fiyatı açıkladı!

Gramı altınla yarışıyor: Tek tek seçip toprak altından çıkarıyor!

Gramı altınla yarışıyor: Tek tek seçip toprak altından çıkarıyor!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.