Borsa İstanbul Özeti 15 Aralık Pazartesi 2025 BIST Yorumları

BIST 30 endeksi, 12.336,99 puana ulaşarak %0,39 artış gösterdi. Yatırımcıların güveninin artması ve yerli büyük şirketlerin performansındaki iyileşme, bu yükselişi destekliyor. Aynı zamanda, yüksek işlem hacimleri ve artan yabancı girişleri de endeksin olumlu trendini pekiştiriyor. BIST 50 ve BIST 100 endeksleri ise sırasıyla 9.862,83 ve 11.349,23 puan seviyelerinde. Özellikle sektörel gelişmeler, yatırımcıların alım satım kararlarını etkilemekte.

Ezgi Sivritepe

BIST 30 Analizi
15 Aralık 2025 itibarıyla BIST 30 endeksi 12.336,99 puan seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişimi %0,39 oranında artış göstermektedir. Bu yükseliş, yatırımcıların piyasaya olan güveninin artmasıyla bağlantılıdır. Yerli büyük şirketlerin performansındaki iyileşme de önemli bir etkendir. Yüksek işlem hacmi endeks üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Artan yabancı girişleri de bu durumu desteklemektedir. Sektörel bazda yaşanan olumlu gelişmeler, BIST 30'un trendini güçlendirmektedir.

BIST 50 Analizi
BIST 50 endeksi 9.862,83 puana gerilemiştir. Günlük bazda %0,37 oranında bir artış kaydedilmiştir. Bu durum, piyasa dalgalanmaları ile bağlantılıdır. Yatırımcıların daha dikkatli davranması da bu sonucun sebeplerindendir. BIST 50'deki öncü şirketlerin çeyrek raporları açıklanmıştır. Bu raporlar yatırımcıların beklentilerini etkilemektedir. Son dönemde yeni stratejiler geliştirilmekte ve endeksin geleceği analiz edilmektedir.

BIST 100 Analizi
BIST 100 endeksi 11.349,23 puana ulaşmıştır. Günlük değişim %0,34'lük bir artış sağlamıştır. Bu seviyenin üzerinde kalınması, ekonomik iyileşme sinyalleri ile ilgilidir. Olumlu şirket haberleri de bu durumu pekiştirmektedir. Yüksek likidite, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini artırmaktadır. Piyasalardaki belirsizliklerin azalması, yatırımcı güvenini tazelemektedir. Bu endeksin büyüme potansiyeline olan inanç artmaktadır. Gelecek dönem, alım satım kararlarını etkileyecek faktörler dikkatle izlenmelidir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
212.5
2.726.738.428,50
% 4.17
10:39
AKBNK
70.6
1.502.658.505,00
% 1.51
10:39
TRALT
35.92
1.419.161.238,24
% -4.16
10:39
THYAO
273
1.327.716.594,50
% 0.28
10:39
YKBNK
36.58
1.134.848.108,48
% 0.49
10:39
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

