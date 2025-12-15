Borsa İstanbul Özeti 15 Aralık Pazartesi 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

15 Aralık 2025 itibarıyla BIST 30 endeksi 12.336,99 puan seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişimi %0,39 oranında artış göstermektedir. Bu yükseliş, yatırımcıların piyasaya olan güveninin artmasıyla bağlantılıdır. Yerli büyük şirketlerin performansındaki iyileşme de önemli bir etkendir. Yüksek işlem hacmi endeks üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Artan yabancı girişleri de bu durumu desteklemektedir. Sektörel bazda yaşanan olumlu gelişmeler, BIST 30'un trendini güçlendirmektedir.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi 9.862,83 puana gerilemiştir. Günlük bazda %0,37 oranında bir artış kaydedilmiştir. Bu durum, piyasa dalgalanmaları ile bağlantılıdır. Yatırımcıların daha dikkatli davranması da bu sonucun sebeplerindendir. BIST 50'deki öncü şirketlerin çeyrek raporları açıklanmıştır. Bu raporlar yatırımcıların beklentilerini etkilemektedir. Son dönemde yeni stratejiler geliştirilmekte ve endeksin geleceği analiz edilmektedir.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi 11.349,23 puana ulaşmıştır. Günlük değişim %0,34'lük bir artış sağlamıştır. Bu seviyenin üzerinde kalınması, ekonomik iyileşme sinyalleri ile ilgilidir. Olumlu şirket haberleri de bu durumu pekiştirmektedir. Yüksek likidite, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini artırmaktadır. Piyasalardaki belirsizliklerin azalması, yatırımcı güvenini tazelemektedir. Bu endeksin büyüme potansiyeline olan inanç artmaktadır. Gelecek dönem, alım satım kararlarını etkileyecek faktörler dikkatle izlenmelidir.