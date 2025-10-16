Borsa İstanbul özeti 16 Ekim Perşembe 2025 BIST yorumları

BIST 30 Analizi

16 Ekim 2025 itibarıyla BIST 30 endeksi 11.337,60 seviyesinde işlem görmektedir. Genel ekonomik koşulların etkisi dikkate alınmalıdır. BIST 30’un büyük şirketleri kapsama özelliği, yatırımcılara geniş bir portföy sunmaktadır.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 16 Ekim 2025 tarihinde 9.023,81 seviyesinde işlem görmektedir. Gün içindeki değişim %0,32 oranında bir azalma göstermiştir. Düşüş, genel piyasa hissiyatıyla ilişkilidir. Yatırımcılar, piyasalardaki dalgalanmaları göz önünde bulundurarak dikkatli olmalıdır.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi, 16 Ekim 2025 sabahı itibarıyla 10.437,80 seviyesinde işlem görmektedir. %0,25’lik bir değişim kaydedilmiştir. Genel piyasa dinamikleri ve dış faktörler üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. BIST 100, Türkiye’nin en büyük 100 şirketini içermektedir. Bu, piyasa izleyicilerinin dikkatini çekmektedir. Sonuç olarak, endeksin gelecekteki yönü hakkında çeşitli yorumlara da zemin hazırlamaktadır.