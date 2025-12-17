FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 17 Aralık Çarşamba 2025 BIST Yorumları

17 Aralık 2025 tarihinde BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde görülen hafif gerilemeler, piyasa genelindeki belirsizlikler ve global ekonomik dalgalanmaların etkisiyle belirlendi. BIST 30 endeksi 12.303,91 seviyesine, BIST 50 ise 9.840,26 seviyesine düştü. BIST 100 endeksi ise 11.338,73 seviyesindeydi. Yatırımcılar, bu düşüşleri değerlendirerek stratejik kararlar almayı hedefliyor. Piyasa dinamikleri yeniden şekilleniyor.

Cansu Akalp

BIST 30 17 Aralık 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 12.303,91 seviyesinden işlem gördü. Günlük değişim oranı -0,15 olarak kaydedildi. BIST 30 endeksi, piyasa genelindeki belirsizlikler ve global ekonomideki dalgalanmalar ile hafif bir gerileme gösterdi. Bu durum, yatırımcılar arasında temkinli yaklaşımlara neden oldu. Ayrıca piyasa dinamiklerinin yeniden değerlendirildiği bir süreci işaret etti.

BIST 50 endeksi aynı tarihte, 10:15 itibarıyla 9.840,26 seviyesinde bulunmaktaydı. Günlük değişimi -0,13 olarak gerçekleşti. BIST 50, Türkiye'nin önde gelen 50 şirketinin performansını yansıtmaktadır. Bu endeks, yatırımcıların dikkatini çeken önemli bir gösterge niteliğindedir. Günlük bazda sergilediği bu düşüş, genel piyasa trendinin izlenmesi açısından önem taşımaktadır. Yatırımcıların stratejik kararlarını şekillendirmektedir.

BIST 100 endeksi 17 Aralık 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 11.338,73 seviyesinden işlem gördü. Günlük değişimi -0,09 olarak belirlendi. BIST 100, piyasa kapitalizasyonu yüksek olan 100 şirketin performansını kapsamaktadır. Bu endeks, genel ekonomik atmosferin yansımasını net şekilde ortaya koymaktadır. Küçük düşüş, yatırımcıların genel risk algısını etkileyebilmekte. Ayrıca piyasa hareketliliğini yeniden şekillendirebilecek potansiyele sahiptir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TRALT
38.76
3.017.427.104,96
% 3.36
11:56
ASELS
203.6
2.901.184.504,00
% -2.72
11:56
THYAO
272.5
2.782.168.389,00
% -0.27
11:56
AKBNK
70.75
2.662.473.403,30
% -0.77
11:56
ISCTR
13.8
2.550.651.863,29
% -0.58
11:56
