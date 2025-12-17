Borsa İstanbul Özeti 17 Aralık Çarşamba 2025 BIST Yorumları

BIST 30 17 Aralık 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 12.303,91 seviyesinden işlem gördü. Günlük değişim oranı -0,15 olarak kaydedildi. BIST 30 endeksi, piyasa genelindeki belirsizlikler ve global ekonomideki dalgalanmalar ile hafif bir gerileme gösterdi. Bu durum, yatırımcılar arasında temkinli yaklaşımlara neden oldu. Ayrıca piyasa dinamiklerinin yeniden değerlendirildiği bir süreci işaret etti.

BIST 50 endeksi aynı tarihte, 10:15 itibarıyla 9.840,26 seviyesinde bulunmaktaydı. Günlük değişimi -0,13 olarak gerçekleşti. BIST 50, Türkiye'nin önde gelen 50 şirketinin performansını yansıtmaktadır. Bu endeks, yatırımcıların dikkatini çeken önemli bir gösterge niteliğindedir. Günlük bazda sergilediği bu düşüş, genel piyasa trendinin izlenmesi açısından önem taşımaktadır. Yatırımcıların stratejik kararlarını şekillendirmektedir.

BIST 100 endeksi 17 Aralık 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 11.338,73 seviyesinden işlem gördü. Günlük değişimi -0,09 olarak belirlendi. BIST 100, piyasa kapitalizasyonu yüksek olan 100 şirketin performansını kapsamaktadır. Bu endeks, genel ekonomik atmosferin yansımasını net şekilde ortaya koymaktadır. Küçük düşüş, yatırımcıların genel risk algısını etkileyebilmekte. Ayrıca piyasa hareketliliğini yeniden şekillendirebilecek potansiyele sahiptir.