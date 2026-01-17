FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 17 Ocak Cumartesi 2026 BIST Yorumları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,70 değer kazanarak 12.668,52 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Borsa İstanbul Özeti 17 Ocak Cumartesi 2026 BIST Yorumları
Ezgi Sivritepe

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 211,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 194,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,74 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,42 ile ticaret, tek kaybettiren ise yüzde 2 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de olumlu gelen şirket bilançoları ve ülkedeki büyümeye yönelik iyimserliklere karşın jeopolitik risklerin devam etmesiyle karışık seyir izliyor.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi genele yayılan alımlarla 12.668,52 puanı görerek rekor tazeledikten sonra, günü rekor seviyeden tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 23,35'ten yüzde 23,23'e geriledi.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
309.25
15.610.120.553,75
% 2.23
18:10
THYAO
292
15.395.772.063,75
% 1.48
18:10
ALTINS1
81.85
12.839.122.521,65
% 4.99
18:10
ISCTR
14.18
11.391.294.342,66
% -0.56
18:10
AKBNK
74.9
10.987.845.810,50
% 1.42
18:10
