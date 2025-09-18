FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 18 Eylül Perşembe 2025 BIST Yorumları

Ezgi Sivritepe

BIST 30: 18 Eylül 2025

18 Eylül 2025 sabahı BIST 30 endeksi, 12.389,76 puan seviyesinde işlem görüyor. Endeks, %0,64'lük bir günlük artış kaydetti. Yüksek piyasa değeri olan 30 büyük şirketin hissesini içeren bu endeks, yatırımcılar için önemli bir gösterge. Bugün borsa, genel piyasa dinamikleri ve yatırımcı algısıyla olumlu bir seyir izliyor. Endeksin yükselişi, yatırımcıların ekonomik verilere duyduğu güvenin arttığını gösteriyor.

BIST 50: 18 Eylül 2025

BIST 50 endeksi, 18 Eylül 2025’te 9.844,82 puan seviyesinde işlem görüyor. Günlük bazda %0,6'lık bir artış göstermiştir. Bu endeks, Türkiye'deki en büyük 50 şirketin performansını yansıtıyor. Piyasa trendlerini takip etmek açısından önemli bir referans niteliğinde. Özellikle makroekonomik göstergeler ve sektörel dinamikler, endeksi olumlu yönde etkiliyor. Yatırımcılar dikkatle süreçleri izlemeye devam ediyor.

BIST 100: 18 Eylül 2025

BIST 100 endeksi, 18 Eylül 2025’te 11.240,44 puan seviyesine ulaştı. Bu endeks, %0,67'lik bir günlük artış kaydetmiştir. Türkiye'nin en geniş kapsamlı borsa endeksi olan BIST 100, 100 büyük şirketin hisse performansını yansıtıyor. Son günlerde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yurtiçi ekonomik gelişmeler, borsa üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Bugün gelen olumlu veriler, yatırımcılara pozitif bir hava katıyor. BIST 100'ün yükselişinde bu beklentilerin etkisi büyük.
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
111.6
10.946.513.118,10
% -0.36
10:53
THYAO
324.75
3.305.689.891,50
% 1.01
10:53
DOFRB
77.9
2.127.939.270,50
% 7.67
10:53
PGSUS
234.8
1.898.400.909,70
% 2
10:53
KCHOL
182.2
1.894.391.609,80
% 1.33
10:53
