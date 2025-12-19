Borsa İstanbul Özeti 19 Aralık Cuma 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

19 Aralık 2025 itibarıyla BIST 30 endeksi 12.297,21 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,09 olarak kaydedilmiştir. Bu hafif artış, yatırımcılar arasında küçük bir güven ortamının bulunduğunu göstermektedir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük ve en likit 30 şirketini içermektedir. Bu nedenle, ekonomik durumu takip eden yatırımcılar için önemli bir göstergedir.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 19 Aralık 2025 tarihinde 9.837,42 seviyesinden işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,08 olarak belirlenmiştir. Bu değer, endeksin sağlığını gösteren mütevazı bir artıştır. BIST 50, Türkiye'nin önde gelen 50 şirketinin performansını izlemektedir. Bu durum, borsa yatırımcılarına geniş bir perspektif sunmaktadır.

BIST 100 Analizi

19 Aralık 2025 tarihinde BIST 100 endeksi 11.346,15 seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişimi ise %0,1 oranında gerçekleşmiştir. Bu hafif artış, piyasa duyarlılığının olumlu yönde seyrettiğine işaret etmektedir. BIST 100, Türkiye'nin en geniş kapsamlı endiksidir. Ekonomik dinamikleri takip eden yatırımcılar için önemli bir referans noktasını oluşturmaktadır. Yatırımcılar, piyasanın yönü hakkında önemli çıkarımlar yapabilmektedir.