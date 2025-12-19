FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 19 Aralık Cuma 2025 BIST Yorumları

19 Aralık 2025 tarihi itibarıyla BIST 30, 12.297,21 seviyesindedir. BIST 50 ise 9.837,42 seviyesini görürken, BIST 100 endeksi 11.346,15 seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişim oranları BIST 30 için %0,09, BIST 50 için %0,08 ve BIST 100 için %0,1'dir. Bu hafif artışlar, yatırımcıların piyasa üzerindeki güvenini yansıtmaktadır. Türkiye'nin büyük şirketlerini içeren bu endeksler, ekonomik durumu analiz edenler için kritik önem taşımaktadır.

Ezgi Sivritepe

BIST 30 Analizi
19 Aralık 2025 itibarıyla BIST 30 endeksi 12.297,21 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,09 olarak kaydedilmiştir. Bu hafif artış, yatırımcılar arasında küçük bir güven ortamının bulunduğunu göstermektedir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük ve en likit 30 şirketini içermektedir. Bu nedenle, ekonomik durumu takip eden yatırımcılar için önemli bir göstergedir.

BIST 50 Analizi
BIST 50 endeksi, 19 Aralık 2025 tarihinde 9.837,42 seviyesinden işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,08 olarak belirlenmiştir. Bu değer, endeksin sağlığını gösteren mütevazı bir artıştır. BIST 50, Türkiye'nin önde gelen 50 şirketinin performansını izlemektedir. Bu durum, borsa yatırımcılarına geniş bir perspektif sunmaktadır.

BIST 100 Analizi
19 Aralık 2025 tarihinde BIST 100 endeksi 11.346,15 seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişimi ise %0,1 oranında gerçekleşmiştir. Bu hafif artış, piyasa duyarlılığının olumlu yönde seyrettiğine işaret etmektedir. BIST 100, Türkiye'nin en geniş kapsamlı endiksidir. Ekonomik dinamikleri takip eden yatırımcılar için önemli bir referans noktasını oluşturmaktadır. Yatırımcılar, piyasanın yönü hakkında önemli çıkarımlar yapabilmektedir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TRALT
41.74
3.275.234.911,16
% 3.99
11:16
THYAO
276.25
2.989.450.219,25
% 0.64
11:16
ISCTR
14.03
2.012.635.761,12
% 0.14
11:16
YKBNK
37.1
1.775.580.763,80
% -0.05
11:16
ASELS
207.4
1.735.237.286,90
% 1.47
11:16
