Borsa İstanbul özeti 19 Ekim Pazar 2025 BIST yorumları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,77 değer kaybederek 10.208,76 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.053,74 puanı, en yüksek 10.683,00 puanı gördü.

BIST 30 Analizi

BIST 30 endeksi 11.062,96 puanda. Yatırımcılar temkinli bir yaklaşım benimsemektedir. Yatırımcılar, küresel piyasalardaki sinyalleri ve iç dinamikleri yakından takip etmektedir.

BIST 50 Değerlendirmesi

BIST 50 endeksi 8.808,97 puanda. Yatırımcıların global ekonomik gelişmeleri izlemeye devam etmesi beklenmektedir. Yerel politikaların piyasalara etkileri de takip edilmektedir. Piyasada yaşanan belirsizlikler yatırım kararlarını etkilemekte ve volatiliteyi artırmaktadır.

BIST 100 Durumu

BIST 100 endeksi, 10.208,76 puanda. Küresel ekonomik belirsizlikler ve yerel dalgalanmalar, yatırımcıların temkinli davranmasına yol açmaktadır. Yatırımcıların alım satım stratejilerini gözden geçirmeleri kritik önem taşımaktadır.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Tüketici Güven Endeksi, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak faiz kararı, yurt dışında ise Çin'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), perakende satışlar, sanayi üretimi verilerinin, Japonya'da dış ticaret dengesi ve TÜFE'nin, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), ABD'de TÜFE'nin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de haftaya kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.300 ve 10.400 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.